Kickbase: Gibt es Cheats für mehr Geld?

Bei Kickbase stellt ihr euren Traumkader mit Bundesliga-Spielern zusammen, um danach auf Punktejagd zu gehen. Manch einer will seinem Glück etwas nachhelfen und sucht nach Kickbase-Cheats. Gibt es eine Möglichkeit, um per Glitch oder Hack an unendlich viel Geld oder Punkte zu kommen?

Apps Facts

Besonders bei Manager-Spielen sind Geld-Cheats beliebt, schließlich kann man per Tastendruck einfach schnell sein Konto füllen, ohne lange auf dem Transfermarkt zu tüfteln. Wie sieht es in Kickbase aus?

Cheats, Hacks und Glitches für Kickbase: Vorsicht!

Für Kickbase gibt es keine einfachen Cheats. Man kann also nicht einfach eine bestimmte Tastenkombination drücken, um Geld zu erhalten oder wie damals beim „Bundesliga Manager Hattrick“ per „Toto“-Wetten einfach an Geld kommen. Auch Hacks gibt es nicht. Im Netz werden zwar immer wieder Trainer, Hacks oder andere „Tools“ zum Download angeboten, mit denen ihr angeblich cheaten könnt, diese funktionieren aber nicht.

Stattdessen lauern hier sogar einige Gefahren. So verstecken Betrüger hinter Fake-Cheats schadhafte Programme wie Viren, Trojaner oder Keylogger. Manchmal werdet ihr auch dazu aufgefordert, euch in das scheinbare Cheat-Tool einzuloggen. Dann gelangen eure Login-Daten in die Hände der Betrüger, die damit entweder euren Kickbase-Account leerräumen oder sich damit sogar bei anderen Online-Diensten anmelden.

Keine Cheats für Kickbase

Selbst wenn es funktionierende Kickbase-Cheats geben würde, sind diese nicht von den Anbietern des Manager-Spiels vorgesehen. Wird also bemerkt, dass ihr auf diesem verbotenen Weg versucht, euch Vorteile gegenüber anderen Mitspielern zu verschaffen, droht eine Account-Sperre. Andere Mitspieler in der Liga könnten zudem mitbekommen, dass ihr plötzlich und ohne ersichtlichen Grund viel Geld habt. Entsprechend könnten sie euch bei den Betreibern melden oder aber als Administratoren direkt aus der Liga werfen.

Geld verdienen: So geht es am besten

Wollt ihr schnell Geld bei Kickbase verdienen, müsst ihr ähnlich vorgehen wie bei Ultimate Team in FIFA/EA FC: Haltet also die Augen auf dem Transfermarkt offen und versucht, Spieler mit Potential möglichst günstig zu bekommen. Wartet dann ab, bis ihr Marktwert stark ansteigt und nutzt die richtige Gelegenheit, um sie wieder gewinnbringend zu verkaufen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.