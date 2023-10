Kickbase: Aktuelle Marktwerte, Gewinner & Verlierer finden

Um den Kader für euer Kickbase-Team mit Stars zu spicken, müsst ihr tief in die Tasche greifen. Der Preis für die Akteure wird dabei vom „Marktwert“ bestimmt. Wie wird der Marktwert berechnet, was sind die aktuellen Richtpreise für die Bundesliga-Stars und wo kann man die Gewinner und Verlierer eines Spieltags sehen?

Der Marktwert gibt nicht den tatsächlichen Preis an, den man für einen Spieler bezahlen muss. Stattdessen ist er ein Richtwert, an dem man sich orientieren kann. Man kann also durchaus sein Glück versuchen und für Spieler auf dem Transfermarkt einen Preis unterhalb der Euro-Angabe bieten. Manchmal kann man Kicker günstig bekommen, wenn der aktuelle Besitzer schnell Geld benötigt. Andererseits können einige Spieler auch weit mehr als der Richtwert kosten, wenn sie sehr begehrt sind.

Wie wird der Marktwert in Kickbase berechnet?

Der Marktwert hängt nur indirekt von den Spielerleistungen an vergangenen Spieltagen ab. Stattdessen richtet er sich primär danach, wie hoch die Nachfrage nach dem jeweiligen Akteur in allen Kickbase-Ligen ist. Ist ein Spieler also Stammgast in den Transferlisten der Kickbase-Community, sinkt der Marktwert für den Ladenhüter in den Keller. Reißen Kickbase-Spieler hingegen ein tiefes Loch in ihr Budget, nur um einen bestimmten Spieler zu erhalten, steigt auch die Angabe für den Marktwert.

Kickbase: Liste mit aktuellen Marktwerten, Gewinnern & Verlierern

Aktuelle Marktwerte seht ihr in der Datenbank bei LigaInsider.de. Hier findet ihr eine Liste, in der ihr die Gewinner und Verlierer eines Spieltags überblicken könnt. Über das Suchfeld könnt ihr gezielt Spieler anhand ihres Namens finden. Daneben könnt ihr die Tabelle auch sortieren und zum Beispiel die aktuell teuersten oder am wenigsten nachgefragten Bundesliga-Spieler in der Kickbase-Datenbank anzeigen lassen.

Die Übersicht zeigt nicht nur den reinen Preis und die Entwicklung zum vorherigen Spieltag, sondern auch, wie viele Punkte die Spieler eingebracht haben. So könnt ihr schnell sehen, ob es noch günstige Bundesliga-Kicker gibt, die für viele Punkte sorgen können oder ob teure Spieler ihr Geld bisher gar nicht wert waren.

