Kickbase: Unter Marktwert bieten? Das sollte man beachten

Das Spielprinzip von Kickbase steht und fällt mit dem An- und Verkauf von Spielern. Die Preise werden durch die Marktwerte vorgegeben. Dabei handelt es sich nicht um Fixpreise, sonder Anhaltspunkte, für Gebote, die man für die Akteure abgeben muss. Wie sieht es aus, wenn man einen Betrag unter dem Marktwert bieten möchte?

Apps Facts

Besonders erfolgreich ist man bei Kickbase, wenn man Spieler zu einem Zeitpunkt günstig kauft, um sie später verkaufen zu können. Manchmal hat man Glück und kann weniger ausgeben, als der Marktwert beträgt. Einen Pauschalbetrag, den man mindestens bezahlen muss, gibt es aber nicht.

Wann lehnt Kickbase ein Angebot ab?

Grundsätzlich kann man sagen, dass Angebote direkt abgelehnt werden, je tiefer sie unter dem Marktwert liegen. Angebote, die mehr als 10 Prozent unterhalb des Richtpreises liegen, können gar nicht abgegeben werden. Je näher man der an der Untergrenze liegt, umso wahrscheinlicher ist es, dass der Kauf nicht akzeptiert wird. Andere Kickbase-Mitglieder sind davon überzeugt, dass man Spieler immer erhält, wenn man 99,1 Prozent des Marktwerts anbietet. Jeder Transferpreis ist aber abhängig vom Einzelfall. Es gibt keinen Pauschalpreis, für den man den Spieler definitiv kaufen kann. Stattdessen hängt der Endpreis davon ab, wie viele andere Mitspieler sich auch noch für den Akteur interessieren und welche Leistungen der Spieler erbringt. Je mehr Interessenten es gibt, umso mehr Gebote gehen für den erhofften Transfer auch ein.

Wie viel sollte man für Spieler bieten?

Will man selber einen Spieler verkaufen und bietet kein menschlicher Mitspieler auf den Kicker, gibt es ein Angebot von Kickbase. Das liegt meistens bei höchstens 1 Prozent über oder unter dem aktuellen Marktwert.

Der Wert eines Spielers kann nicht unter 500.000 Euro fallen. Wer also ein Schnäppchen machen will, sollte besonders zum Start einer Saison nach solchen Akteuren Ausschau halten. Diese Spieler sind meistens noch unbekannt, haben aber Chance, in der echten Welt durchzustarten, um dann auch in Kickbase für viele Punkte zu sorgen und einen hohen Marktpreis zu erzielen.

Lest auch, ob es Cheats für das Spiel gibt und wo man die aktuellen Marktwerte findet.

