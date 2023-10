Verstörender Horror-Hit auf Disney+ wird zum Videospiel

Einer der besten Horrorfilme aus dem letzten Jahr soll überraschenderweise eine Gaming-Umsetzung bekommen. Für den Disney+-Hit Barbarian befindet sich ein Videospiel im frühen Entwicklungsstadium.

2022 hatte unter anderem mit X, Prey, Terrifier 2 und The Black Phone so einige Horror-Highlights zu bieten. Zu den größten Hits zählte letztes Jahr auch der Schocker Barbarian, der mit diversen Twists selbst erfahrene Horror-Fans überraschte. Nun soll der Streifen, den ihr euch auf Disney+ anschauen könnt, eine Videospielumsetzung bekommen.

Barbarian: Gamer können sich auf Adaption freuen

Studio Diversion 3 Entertainment soll die Arbeit an einem Barbarian-Spiel übernehmen. Die Entwickler haben bereits Erfahrung in der Adaption von Film-Highlights gesammelt, denn sie waren auch an den Spielen Friday the 13th: The Game und Evil Dead: The Game maßgeblich beteiligt.

Während diese Horror-Umsetzungen als asynchrone Multiplayer konzipiert sind, soll es in dem Spiel Barbarian um eine Singleplayer-Kampagne gehen. Weitere Details zu dem Projekt sind bislang allerdings leider noch nicht bekannt. (Quelle: Gamesradar)

Schaut euch hier den Trailer zu Barbarian an:

Barbarian - Trailer 1 Englisch

Horror-Highlight wird zum Singleplayer-Spiel

In dem Film Barbarian kommt Protagonistin Tess Marshall spätabends an ihrem Airbnb in Detroit an – nur um feststellen zu müssen, dass der Inhaber das Haus doppelt vermietet hat und jemand anderes bereits vor Ort ist. Zwar arrangieren sich die beiden Gäste miteinander, doch dies ist nur der Anfang eines sich außer Kontrolle entwickelnden Alptraums. Der Film funktioniert am besten, wenn er ohne das Vorwissen weiterer Plot-Details angeschaut wird. Wer ihn bislang noch nicht gesehen hat, kann dies auf Disney+ nachholen – perfekt für einen gruseligen Film-Abend zu Halloween.

Hinter den Kulissen geht es auch bei Horrorfilmen oft erstaunlich witzig zu – wir zeigen euch 17 überraschende Set-Fotos von berühmten Horror-Hits:

