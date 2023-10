Was macht Keith Gill heute? Dumb Money & die irre Geschichte der Gamestop-Aktien

Im Jahr 2021 brachte der Finanzanalyst und YouTuber Keith Gill den weltweiten Aktienmarkt durcheinander, indem er verhalf, den Kurs der Gamestop-Aktie nach einem Reddit-Post und YouTube-Video in die Höhe zu treiben. Was macht Keith Gill heute?

GameStop Facts

Die Geschichte rund um die Gamestop-Aktie wird ab Anfang November 2023 im Film „Dumb Money“ im Kino gezeigt (Spielzeiten und weitere Informationen bei Kino.de). In dem Biopic könnt ihr verfolgen, wie aus einer zunächst harmlosen Aktieninvestition eine der wildesten Börsengeschichten aller Zeiten wurde.

Keith Gill und die Geschichte der Gamestop-Aktien

Bereits im September 2019 zeigte ein User mit dem Namen „DeepFuckingValue“ im Subreddit /wallstreetbets einen Screenshot, auf dem der Kauf von Gamestop-Aktien im Wert von 54.000 US-Dollar zu sehen war. „DeepFuckingValue“ war der Nutzername von Keith Gill. Zum Kaufzeitpunkt lag der Kurs bei rund 5 US-Dollar. Nachdem Gill monatelang von seinen Erfahrungen mit den Gamestop-Aktien bei Reddit und als „RoaringKitty“ bei YouTube berichtete, stiegen auch andere Mitleser sowie professionelle Hedgefonds in das Geschäft ein, darunter auch der Investor Ryan Cohen, der Ende 2020 ganze 76 Millionen US-Dollar bezahlt hat. Die Investmentfonds setzen dabei auf „Leerverkäufe“. Dabei handelt es sich um eine Art „Wette“ darauf, dass Aktienkurse fallen. Mehr Informationen zu Leerverkäufen lest ihr beim Bayerischen Rundfunk.

So lief es damals:

„Leerverkäufe“ sind ein Prinzip an der Börse, bei dem Anleger sich entsprechende Aktien von der Bank zunächst leihen und einen Rückgabezeitpunkt vereinbaren. In der Zwischenzeit verkauft man die Wertpapiere mit der Hoffnung, sie durch einen Kursverfall später günstiger zurückzubekommen. Dann kann man dem Verleiher, in dem Fall die Bank, die gleiche Anzahl an Aktien zu einem geringeren Wert zurückgeben. Im Fall der Gamestop-Geschichte gab es jedoch mehr Leerverkäufe als überhaupt Aktien verfügbar waren.

Die Leser von /wallstreetbets folgten dem Weg von Keith Gill und investierten weiter in die Aktien des Spieleladens. Dadurch wurden die Preise weiter in die Höhe getrieben. Für die Investmentfonds ging dadurch das erhoffte Geschäft nicht auf. Anstatt von Leerverkäufen zu profitieren, stieg der Wert der Gamestop-Aktien stetig. Fonds waren gezwungen, ihre Anteile zu verkaufen, um einen Schaden gering zu halten. Laut Business Insider sollen Investoren durch die Gamestop-Aktion rund 19 Milliarden US-Dollar eingebüßt haben. Nach dem Kauf stieg der Wert der Investition von Gill auf rund 50.000.000 US-Dollar.

In der Folge wird der Handel mit Gamestop-Aktien auf verschiedenen Plattformen eingeschränkt oder ganz verboten. Das führte dazu, dass viele Anleger ihre Anteile irritiert verkaufen und der Wert der Aktie wieder sank. Den ganzen Verlauf könnt ihr in unterhaltsamer Form im Film „Dumb Money“ nachverfolgen, der ab dem 2. November 2023 in den deutschen Kinos anläuft. Der Trailer:

3 Jahre danach: Was macht Keith Gill heute?

Der Treiber der ganzen Gamestop-Blase war Keith Gill. Im Film wird er von Paul Dano verkörpert, den man unter anderem aus „The Batman“ aus dem Jahr 2022 kennt. Zur Zeit des Aktien-Handels war Gill beim Finanzunternehmen „MassMutual“ beschäftigt. Dabei handelt es sich um ein unternehmen für Finanz- und Versicherungsprodukte. Gill war also kein einfacher Nerd, sondern hatte bereits vor seiner Investition Erfahrungen in Finanzgeschäften.

Bei seinen Social-Media-Posts rund um die Gamestop-Investitionen wies er darauf hin, dass es sich nicht um eine finanzielle Beratung und Empfehlung handle. Den Verlauf der Aktie kommentierte er immer wieder mit Updates zum Wert seines Aktienbestands. Wie viel Gewinn Gill tatsächlich gemacht hat, ist nicht bekannt. Zwischenzeitlich lag der Wert seiner Aktien bei 50 Millionen US-Dollar, Das „Wall Street Journal“ spricht von 33 Millionen US-Dollar.

Im Februar 2021 musste sich Keith Gill vor dem US-Kongress im Rahmen einer Anhörung erklären. (Bildquelle: IMAGO / ZUMA Wire)

Inzwischen hat sich Gill komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Bei seinem alten Unternehmen MassMutuals wurde er nach der Gamestop-Geschichte entlassen. Sein YouTube-Kanal ist eingeschlafen. Man kann sich zwar noch die alten Videos ansehen, allerdings wurde dort seit Anfang 2021 nichts neues mehr veröffentlicht. Auch bei Reddit gibt es keine Neuigkeiten von ihm. Man kann davon ausgehen, dass selbst Gill nie im Leben erwartet hat, welch Beben in der Finanzwelt seine Social-Media-Posts auslösen würden.

Sein abschließendes YouTube-Video könnt ihr hier ansehen:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.