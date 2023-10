Prime-Mitgliedern rennt die Zeit davon: Diesen Film bei Amazon müsst ihr noch sehen

Es gibt solche Filme, die sollte man wohl wenigstens einmal im Leben gesehen haben. Dazu gehört auch einer der besten Filme der bekannten Regisseure und Brüder Joel und Ethan Coen – „The Big Lebowski“. Leider fliegt der bald bei Amazon Prime Video aus dem Programm. Doch wie viel Zeit bleibt Prime-Mitgliedern noch, um diesen Klassiker gratis zu sehen?

Noch bei Amazon Prime Video: „The Big Lebowski“ verschwindet bald

Im Jahr 1998 kommt ein Film weltweit in die Kinos, der einfach nur wunderbar skurril und gleichzeitig auch verdammt cool ist. In der Hauptrolle des „Dude“ unerreicht Hollywood-Legende Jeff Bridges. Der heißt eigentlich Jeffrey Lebowski, doch niemand nennt ihn so. Doch da gibt es noch einen anderen Herrn mit demselben Namen. Raum und Zeit für eine Verwechslung mit weitreichenden Folgen.

„The Big Lebowski“ ist das, was man einen Kult-Film nennt. Viele kennen und lieben ihn, noch mehr haben davon gehört, ihn aber noch nie gesehen. Auch bei uns in der Redaktion gibt es diese Menschen. Sollten die zufälligerweise Prime-Mitglieder sein, können sie aktuell noch „The Big Lebowski“ kostenlos im Rahmen der Flatrate von Amazon Prime Video sehen. Alle anderen müssen zahlen (bei Amazon Prime Video ansehen).

Der Trailer zu „The Big Lebowski“:

The Big Lebowski (1998) – Trailer

Lohnen tut sich dies auf jeden Fall. Mit einer Punktwertung von 8,1 findet sich „The Big Lebowski“ in der Liste der 250 besten Filme aller Zeiten bei der IMDb. Das Votum mit 80 Prozent bei Rotten Tomatoes ist nicht minder gut, noch beeindruckender die Zuschauermeinung – ganze 93 Prozent finden den Film toll.

Im November sagt der „Dude“ auf Wiedersehen

Allerdings kann „The Big Lebowski“ nicht mehr lange bei Amazon Prime Video gesehen werden. Gegenwärtig findet sich der Film nämlich in der Kategorie „In weniger als 30 Tagen nicht mehr in Prime enthalten“. Einen genauen Termin für den Abgang benennt Amazon noch nicht.

Bedeutet dann: Der Film steht noch mindestens 14 Tage, aber weniger als 30 Tage zur Verfügung. Entsprechend fliegt der Film im Laufe des Novembers bei Amazon Prime Video raus.

Für Prime-Mitglieder, die von „The Big Lebowski“ mal gehört, ihn aber nie gesehen haben, genügend Zeit, diese Wissenslücke endlich zu schließen. Kleiner Tipp noch: Besorgt euch Sahne (alternativ Milch), Wodka und Kahlúa (Kaffeelikör). Warum? Film schauen und genießen – Prost.