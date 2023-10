Apple TV+: Kosten & die exklusiven Inhalte des Streamingdienstes

Seit November 2019 ist Apples eigenes Streaming-Abo „Apple TV+“ in Deutschland und vielen anderen Ländern verfügbar. Was der Dienst kostet und welche exklusiven Serien und Filme euch „Apple TV+“ bietet sowie alles weitere Wissenswerte, erfahrt ihr hier.

Apple TV+: Kosten & Angebot

Das Angebot von „Apple TV+“ kann nach wie vor nicht mit den großen Diensten wie Disney+, Netflix oder Prime Video konkurrieren – soll es aber auch gar nicht. Viel mehr ist der Dienst eine Erweiterung mit exklusiven Inhalten für die „Apple TV App“. Für monatlich 9,99 Euro bietet Apple Klasse statt Masse. Im Gegensatz zu den anderen Streamingdiensten setzt der Konzern nur auf Filme und Serien, die exklusiv für den Service produziert werden.

Da der Hard- und Softwareentwickler bisher noch nicht viel im Filmbereich „gewildert“ hat, ist die Auswahl auch weiterhin überschaubar. Die „Apple TV App“ dient dabei als zentraler Hub für verschiedene Streaming-Anbieter. So könnt ihr in der App auch andere Video-on-Demand-Plattformen wie WOW, TV NOW Premium, Joyn oder Prime Video nutzen. „Apple TV+“ ist somit nur ein weiterer Baustein.

Ihr müsst für „Apple TV+“ kein Apple-Gerät besitzen. Neben iPhone, iPad und Apple TV ist der Dienst auch über den Browser und weitere Smart-Devices abrufbar:

Exklusive Serien

Exklusive Filme

Titel Genre Release Hala Drama 1.11.19 Die Elefantenmutter Dokumentation 1.11.19 The Banker Drama 20.03.20 Beastie Boys Story Dokumentation 24.04.20 Greyhound: Schlacht im Atlantik Kriegsdrama 10.06.20 Dads Komödie 19.06.20 Boys State Dokumentation 14.08.20 Come from Away Komödie, Drama 10.09.21 On the Rocks Komödie, Drama 2.10.20 Bruce Springsteen's Letter to You Dokumentation 23.10.20 Fireball: Besuch aus fernen Welten Dokumentation 13.11.20 Mariah Careys magische Weihnachtsshow Musical 4.12.20 Wolfwalkers Fantasy, Animation 11.12.20 Palmer Drama 29.01.21 Billie Eilish: The World's a Little Blurry Dokumentation 26.02.21 Cherry - Das Ende aller Unschuld Drama, Thriller 12.03.21 Wer ist Charlie Brown? Dokumentation, Animation 25.06.21 Der Klang der Tiefe Dokumentation 25.06.21 CODA Romantik, Drama 13.08.21 9/11: Im Krisenstab des US-Präsidenten Dokumentation 1.09.21 The Velvet Underground Dokumentation 15.10.21 Finch Science-Fiction, Drama 5.11.21 Messy Christmas Dokumentation 26.11.21 Schwanengesang Drama 17.12.21 Macbeth Drama 14.1.22 Über mir der Himmel Drama 11.2.22 Cha Cha Real Smooth Comdey, Drama 17.6.22 Luck Fantasy 5.8.22 The Greatest Beer Run Ever Drama 30.9.22 Der Klang von 007 Dokumentation 5.10.22 Raymond & Ray Drama 21.10.22 Louis Armstrong’s Black & Blues Dokumentation 28.10.22 Causeway Drama 4.11.22 Selena Gomez: My Mind & Me Dokumentation 4.11.22 Spirited Musical 18.11.22 Emancipation Drama 9.12.22 Sharper Thriller 17.2.23 Tetris Dokumentation 31.3.23 Ghosted Romcom 21.4.23

Exklusive Kinderunterhaltung

Serien

Snoopy im All

Helpsters - Das Monsterquartett

Vier Freunde und die Geisterhand

Helpsters Help You

Doug Unplugs

Stilles Wasser

Otis rollt zur Hilfe!

Wolfboy und die einfach alles Fabrik

Die Snoopy Show

Puppy Place

Hallo, Jack! Zeit für Freundlichkeit

Harriet – Spionage aller Art

El Taubinio

Die Fraggles – Back to the Rock

Brezel und seine Dackel-Familie

Tannenzäpfchen und ihr Pony

Schöne kleine Farm

Flip & Flop

Schritt für Schritt

Amber Brown

Sago Mini Freunde!

Slumberkins – Deine Kuschelfreunde

Circuit Breakers

Ein Huhn will's wissen

Die Insel der Formen

Eule Eva

Janes tierisches Abenteuer

Filme

Die Peanuts - Fröhliche Weihnachten (1965)

Die Peanuts - Der große Kürbis (1966)

Die Peanuts - Erntedankfest (1973)

It's the Easter Beagle, Charlie Brown (1974)

Be My Valentine, Charlie Brown (1975)

Hier sind wir: Anleitung zum Leben auf der Erde

Die Farbe des Lebens

Snoopy präsentiert: Mit Lucy ins neue Jahr

Snoopy Präsentiert: Es sind die kleinen Dinge, Charlie Brown

Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd

