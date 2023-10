Geschenkidee: Die 17 besten Adventskalender 2023 für Nerds und Geeks

© Der Kalender selbst ist hoffentlich nicht so gruselig wie die Spielereihe. (Bildquelle: Funko) 15 / 19

Five Nights at Freddy's ist nichts für Gamer mit schwachen Nerven, denn Jump Scares sind in dem Spiel vorprogrammiert. Die bleiben beim Adventskalender vermutlich aus, stattdessen erwarten euch Sammlerstücke in einer niedlichen, kompakten und handlichen Art (jetzt bei Amazon ansehen).