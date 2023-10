Amazon verkauft Notfall-Gadget für Autofahrer zum Schnäppchenpreis

Wenn Motoren während der kalten Jahreszeit aufgrund entladener Batterien nicht starten möchten, kann eine handliche Powerbank ein hilfreicher Notfall-Helfer sein. Bei Amazon findet ihr derzeit ein besonders hochwertiges Modell von Noco zu einem unschlagbaren Preis. Hier bekommt ihr die Details.

Amazon: Starthilfe-Powerbank viel günstiger

Autobatterien werden in der kalten Jahreszeit besonders beansprucht und sind gerade, wenn sie bereits ein paar Jahre alt sind, nicht mehr voll leistungsfähig und zuverlässig wie am ersten Tag. Da passiert es schon mal häufiger, dass der Wagen dann morgens nicht mehr starten will. Statt sich in einem solchen Fall auf die Pannenhilfe durch Dritte zu verlassen, könnt ihr euch mit dem passenden Gerät auch schnell selber Starthilfe geben. Amazon hat dafür eine passende Powerbank für euch im Angebot. Ihr bekommt die Noco Boost Plus GB40 zum Sparpreis von 98,99 Euro inklusive Versand (Angebot bei Amazon anschauen). Regulär zahlt ihr mindestens 109 Euro für das Modell.

Noco Boost Plus GB40 Statt 144,95 Euro UVP: 1000A 12V Starthilfe-Powerbank, Auto-Batterie-Booster, tragbares USB Ladegerät, mit Starthilfe- und Überbrückungskabel für bis zu 6,0L Benzin und 3,0L Dieselmotoren. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2023 13:44 Uhr

Was kann die Starthilfe-Powerbank von Noco?

Die Powerbank dient als Batterie-Booster und wird über die mitgelieferten Klemmen an die Autobatterie angeschlossen. Nach dem Einschalten übernimmt die Powerbank die Energieversorgung für den Startvorgang und hilft euch, das Auto mit nur einem geringen Zeitverlust doch noch zum Laufen zu bekommen. Dafür sollte das Gerät aber natürlich optimalerweise geladen im Kofferraum liegen. Es werden Benziner bis zu einem Hubraum von 6 Litern und Dieselfahrzeuge bis 3 Liter Hubraum unterstützt. Der Spitzenstrom beträgt laut Hersteller 1.000 Ampere. Das Gerät mit verbautem Lithium-Akku bleibt dabei mit knapp über einem Kilo Gewicht angenehm leicht und ist auch sehr kompakt. Als Bonus-Features ist das Gerät mit der Schutzklasse IP 65 geschützt gegen Strahlwasser sowie Staubeintritt, hat eine integrierte LED-Taschenlampenfunktion und kann über die verbaute USB-Buchse auch genutzt werden, um eure elektronischen Geräte wie Smartphones oder Tablets aufzuladen.

Für wen lohnt sich der Kauf der Noco-Starthilfe-Powerbank?

Laut den Amazon-Bewertungen scheint die Powerbank den Erwartungen der Käufer gerecht zu werden. Sie bekommt besonders gute 4,5 von 5 Sternen bei über 88.000 (!) Bewertungen. Gelobt wird die solide Verarbeitung und die zuverlässige Funktionalität. Auch die Haltbarkeit soll ordentlich sein. Daher ist das Gerät perfekt geeignet, um es zur Sicherheit einfach jederzeit geladen im Kofferraum zu haben.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.