Auszeichnung für China-E-Autos: Tesla-Killer spielt ganz oben mit

E-Auto-Bauern aus China haftet hierzulande das Vorurteil an, die Stromer wären billig produziert, unsicher und könnten mit deutschen und europäischen Marken nicht mithalten. Dass da wenig dran ist, dringt nur langsam durch. Jetzt haben gleich drei Elektroautos aus Fernost Bestnoten für ihre Sicherheit beim NCAP erhalten. Darunter ist auch ein direkter Konkurrent für Teslas Model 3.

Mobility Facts

BYD trumpft auf: E-Autos aus China sahnen bei Euro NCAP ab

Mit dem Seal und Dolphin von BYD sowie dem XPeng P7 haben gleich drei E-Autos aus China die höchste Auszeichung ergattert. Zwei Elektro-Limousinen – Seal und P7 – und ein Kompaktstromer erhalten die vollen fünf Sterne des für den europäischen Markt so wichtigen Crashtests.

Dabei liegen die drei Modelle nah beieinander. Sie überzeugen mit hoher Sicherheit für Insassen, Erwachsene wie Kinder, sowie einem guten Schutz für Passanten. Zusätzlich bringen die E-Autos aus China digitale Sicherheitsfeatures mit, die zwar nicht ganz so hoch wie die anderen Kategorien bewertet werden, aber die allgemeine Sicherheit der Fahrzeuge noch weiter fördern. Darunter sind beispielsweise Geschwindigkeits- und Spurhalte-Assistenten.

Laut Euro NCAP zeigt die enge Platzierung der drei Chinesen, wie ernst die Sicherheit inzwischen genommen wird und wie wichtig sie auch als Wettbewerbsmerkmal beim Kauf von E-Autos ist. Chinesische Hersteller seien „sehr darauf bedacht, zu zeigen, dass ihre Autos mit besser bekannten Marken mithalten können“, so Euro NCAP.

Euro NCAP zeigt den Test des Tesla-Killers BYD Seal:

Mit dem Crashtest-Erfolg des BYD Seal steht also ein echter Konkurrent aus China für Teslas Model 3 bereit, der sich noch auf eine Top-Platzierung in punkto Sicherheit verweisen kann. Tesla dürften im Vergleich aber die gesenkten Preise helfen.

Anders sieht es beim Dolphin aus. Der ist ein Klon des ID.3 von Volkswagen und dürfte mit dem konkurrenzfähigen Crash-Ergebnis zum echten Problem für die Wolfsburger werden. Der XPeng P7 ist in Deutschland noch nicht verfügbar. Die E-Limousine soll aber im kommenden Jahr starten.

Klimawandel: Euro NCAP bewertet Notfallsysteme für künftige Gefahren

Neu im Test-Repertoire von Euro NCAP sind Features, die den Sicherheitsexperten zufolge infolge des Klimawandels künftig wichtiger für neue Autos werden. So werden inzwischen etwa Systeme getestet, die warnen, wenn bei Hitze Kinder allein im Auto zurückbleiben. Bei den BYD-Modellen sind diese Systeme bereits an Bord. Auch eine automatische Entriegelung der Türen unter Wasser – im Fall von Überflutungen – berücksichtigt Euro NCAP in Zukunft.