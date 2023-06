Auch Chinesen bauen beeindruckende Elektroautos. Wie es um Akku, Reichweite und Ladezeit des BYD Dolphin bestellt ist, erfahrt ihr hier.

Der Dolphin ist ein Elektrofahrzeug der Kompaktwagenklasse vom chinesischen Hersteller BYD. Damit konkurriert er unter anderem mit dem ID.3 des deutschen Automobilkonzerns Volkswagen. Während das kleine E-Auto in China schon seit Sommer 2021 erhältlich ist, kommt es in Europa erst in diesem Jahr in den Handel. Dafür dürfen sich Käufer hierzulande aber auch über stärkere Motoren freuen. Alle wichtigen Daten zu Akku, Reichweite und Ladezeit des BYD Dolphin bekommt ihr hier.

BYD baut nicht nur Kompaktwagen wie den Dolphin. Auch Sportwagen gehören zu seinem Repertoire. Im Video bekommt ihr einen Eindruck vom Hypercar U9 des chinesischen Herstellers.

Wie groß ist der BYD Dolphin?

Bei dem BYD Dolphin handelt es sich um einen kompakten Fünftürer, der lediglich 4,29 Meter lang, 1,77 Meter breit und 1,57 Meter hoch ist und einen Radstand von 2,7 Metern hat. Trotz seiner geringen Größe liegt sein Leergewicht bei stattlichen 1.450 kg. Der Kofferraum bietet regulär ein Stauvolumen von 345 Litern. Mit umgeklappter Rückbank sind sogar bis zu 1.310 Liter drin.

Diese kultigen Wägen hätten wir gerne als Elektro-Version.



Was ist die Leistung des BYD Dolphin?

Während BYD den Dolphin in China auch mit kleineren Motoren anbietet, kommt das Elektrofahrzeug in Europa vorerst ausschließlich mit einem 150 kW (204 PS) starken Frontantrieb in den Handel. Dieser soll den Wagen innerhalb von sieben Sekunden auf 100 km/h beschleunigen können. Die maximal erreichbare Geschwindigkeit des kleinen Elektroflitzers liegt bei 160 km/h.

Akku, Reichweite und Ladezeit des BYD Dolphin

Als Energiespeicher verfügt der BYD Dolphin über einen 60 kWh starken Lithium-Eisenphosphat-Akku, mit dem der Kompaktwagen gemäß WLTP-Richtlinie eine Reichweite von 427 Kilometern erzielt. Seine maximale Ladeleistung liegt am Schnelllader bei bis zu 88 kW, womit sich die Batterie des E-Autos innerhalb von 29 Minuten von 30 auf 80 Prozent laden lässt.

Wie viel kostet der BYD Dolphin und wann kommt er nach Deutschland?

Während der BYD Dolphin in China für umgerechnet rund 15.500 bis 18.100 Euro erhältlich ist, werden für den deutschen Markt Preise von 30.000 bis 38.000 Euro erwartet – also etwa das Doppelte. Bestellbar soll der Wagen ab Juli sein, wobei die ersten Auslieferungen voraussichtlich erst im vierten Quartal 2023 erfolgen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.