Das neue E-Auto BYD Seal aus China hat nicht nur einen starken Motor, sondern kann es auch bezüglich Akku, Reichweite und Ladezeit mit Tesla aufnehmen.

Mit dem Modell „Seal“ schickt der chinesische Elektroautohersteller BYD einen starken Konkurrenten für den Tesla Model 3 ins Rennen. Während das neue E-Auto in China längst über die Straßen rollt, erreicht es auch in 2023 den europäischen Markt. Welche Fahrleistungen ihr vom BYD Seal erwarten könnt und wie er sich hinsichtlich Akku, Reichweite und Ladezeit schlägt, erfahrt ihr hier.

Neben Limousinen wie den Seal baut BYD ebenso Sportwagen. Einen Eindruck vom Hypercar U9 des chinesischen Herstellers gibt's im Video.



So groß und schwer ist der BYD Seal

Der BYD Seal ist ebenso als BYD Atto 4 bekannt und mit einer Länge von 4,8 Metern, einer Breite von 1,88 Metern und einer Höhe von 1,46 Metern als Mittelklasselimousine eingestuft. Das Kofferraumvolumen des je nach Ausstattung rund 1,9 bis 2,2 Tonnen schweren Elektrofahrzeugs liegt bei 402 Litern.

Wie viel Leistung bringt der BYD Seal?

Hinsichtlich der Leistung braucht sich der BYD Seal gewiss nicht vor der Konkurrenz zu verstecken. Die Basisvariante mit Heckantrieb bringt bereits 230 kW (313 PS) auf die Straße und beschleunigt damit in 5,9 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Wer zur Allrad-Ausführung greift, schafft den Sprint dank einer sportlichen Gesamtleistung von 390 kW (530 PS) sogar in lediglich 3,8 Sekunden. An der maximal erreichbaren Geschwindigkeit ändert die Motorisierung jedoch nichts. Sie liegt in beiden Fällen bei 180 km/h.

In der Bilderstrecke zeigen wir euch ein ganz besonderes E-Auto.

Akku, Reichweite und Ladezeit des BYD Seal

Auch der Akku des BYD Seal bietet ungeachtet der gewählten Motorleistung immer die gleiche Kapazität von 82 kWh, womit die leistungsstärkere Ausführung gemäß WLTP-Richtlinie eine Reichweite von 520 km erzielt. Das schwächere Modell muss sogar erst nach 570 km wieder an die Steckdose.

Wer das Elektroauto an einen Schnelllader mit einer Ladeleistung von mindestens 150 kW anschließt, kann den Akku des BYD Seal damit innerhalb von 26 Minuten von 30 auf 80 Prozent nachladen. Alternativ ist die Aufladung auch über eine dreiphasige Wallbox mit bis zu 11 kW möglich, wobei das vollständige Befüllen des Energiespeichers in diesem Fall mehrere Stunden beansprucht.

Wann kommt der BYD Seal nach Deutschland und was soll er kosten?

Durch den für September 2023 angekündigten Marktstart in Europa soll der BYD Seal auch seinen Weg auf deutsche Straßen finden. In China berechnet der Hersteller umgerechnet etwa 30.770 Euro für das Fahrzeug, wohingegen für Deutschland bisher noch keine offiziellen Kaufpreise bekannt sind. Experten erwarten jedoch, dass BYD seine Käufer hierzulande deutlich tiefer in die Tasche greifen lässt.

