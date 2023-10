Kampfansage an VW & Co: E-Autos aus China überzeugen mit Bestnoten

Die Auswahl an Elektroautos aus China nimmt zu, immer mehr Hersteller wollen auch europäische Kunden bedienen. Aber was erwartet Kunden eigentlich, die sich für Modelle der noch weitgehend unbekannten Marken entscheiden? Mit großen Einbußen für E-Autos made in China müssen sie nicht rechnen, wie der Ökotest von Green NCAP bei zwei Stromern beweist.

China-Stromer: Diese E-Autos sichern sich Bestnoten im Umwelttest

„Made in China“ gilt seit Jahrzehnten als Warnzeichen für billig produzierte Ware, bei der Kunden für den günstigen Preis oft mit schlechter Qualität leben müssen. Doch für die aktuellen Elektroautos gilt das offensichtlich nicht. Schon längst haben chinesische Marken aufgeholt und machen ihre ersten Schritte in Europa. Hier stehen die China-Stromer bekannten Marken und Modellen oft in nichts nach.

Die aktuellen Untersuchungen zweier schon etwas bekannterer China-Stromer von Green NCAP unterstreichen das. Die Rede ist vom E-SUV Atto 3 aus dem Hause BYD sowie dem ungewöhnlichen Kompaktstromer Funky Cat der Marke Ora. Letztere gehört zum Konzern Great Wall Motors (GWM).

Chinesische Hersteller kommen mit konkurrenzfähigen Modellen auch nach Europa:

Beide erhalten die Bestnote von fünf Sternen in dem Autotest, der sich vor allem auf die Umweltverträglichkeit der getesteten Modelle fokussiert – und fahren damit auf Augenhöhe mit Modellen von VW, Fiat, aber auch Hyundai oder Tesla. Einerseits überrascht das kaum, denn mit vollelektrischem Antrieb stehen die Chancen bereits richtig gut auf die Bestnote beim Green NCAP.

Trotzdem liefern die Chinesen ab: Der BYD Atto 3 (60-kWh-Batterie) überzeugte etwa mit einer besonders starken Performance im Winter. Abwärmenutzung und eine Wärmepumpe sorgen dafür, dass die Heizung des Innenraums extrem wenig Energie benötigt. Mit 9,5 von 10 Punkten im Bereich Energie-Effizienz schneidet das E-SUV ordentlich ab, nur auf der Autobahn lässt es mit steigendem Verbrauch in paar Punkte liegen.

Auch im Crashtest haben die China-Hersteller schon hervorragend abgeschnitten:

Beste Lade-Effizienz bei Green NCAP für Ora Funky Cat

Auch die Funky Cat von Ora, die optisch an den VW Käfer erinnert, kann in allen Bereichen überzeugen. Eine neue Bestmarke holt der Kompaktstromer bei der Lade-Effizienz. 93,2 Prozent der Energie, die am Ladepunkt anliegt, kommt auch nutzbar im Akku des E-Autos an. Laut Green NCAP ein Wert, den noch keines der bisher getesteten E-Autos geschafft hat.