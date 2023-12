Monk Film: So streamt man „Staffel 9“ in Deutschland

„Monk“ gehört zu den beliebtesten Serien aus den 2000er-Jahren. In 8 Staffeln arbeitete sich der mackenhafte Privatdetektiv Monk durch diverse Fällen. 2009 war Schluss mit der Serie. Fans warten seit fast 15 Jahren auf Staffel 9. Die wird es zwar nicht geben, dafür erscheint noch 2023 ein „Monk“-Film. Ab wann kann man ihn sehen und wo wird der Stream verfügbar sein?

In über 125 Folgen und 9 Staffeln löste der neurotische Detektiv diverse Kriminalfälle. 14 Jahre nach seinem letzten Fall kehr Monk noch einmal zurück. In den USA ist der Monk-Film bereits am 9. Dezember gestartet. In den Vereinigten Staaten läuft der Film beim Streaming-Dienst „Peacock“, der in Deutschland nicht verfügbar ist. Hierzulande kann man Monk im Film-Format aber bei einem anderen Anbieter sehen.

Monk-Film im Stream: Magenta TV zeigt „Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie“

Einige Tage nach dem US-Start des Films ist nun auch bekannt, wo es Mr. Monks „letzten Fall“ in Deutschland zu sehen geben wird. Einschalten könnt ihr ab dem 2. Februar in der Mediathek von Magenta TV (beim Anbieter ansehen). Habt ihr keinen TV-Vertrag bei Telekom, könnt ihr Magenta TV als Streaming-Dienst buchen (Angebote ansehen). Alle 8 Staffeln der Serie sind aktuell in der Entertainment-Flatrate beim Streaming-Dienst WOW verfügbar (bei WOW ansehen). Dort laufen viele, aber nicht alle Titel von Peacock in Deutschland. Den Monk-Film wird es bei Sky vorerst nicht geben.

Wer nicht warten möchte, bis der Film hierzulande offiziell verfügbar sein wird, kann einen VPN-Dienst buchen, zum Beispiel NordVPN (mehr zum Anbieter). Damit kann man sich eine US-amerikanische IP-Adresse zuweisen lassen. Dann könnt ihr den Streaming-Dienst per App buchen, um das Abo mit Apple Pay oder Google Pay zu bezahlen. Die Kosten für den Dienst liegen bei 5,99 US-Dollar pro Monat, wenn man mit Werbung schauen will oder bei 11,99 Euro für einen werbefreien Stream. Ein Haken ist, dass ihr entweder einen US-amerikanischen Apple- oder Google-Account benötigt.

Neue Geschichten mit Monk: Film ab Februar im Stream in Deutschland

Bereits 2020 durften sich Fans über ein kleines Wiedersehen mit dem sympathisch-verrückten Detektiv freuen. Damals gab es während der Corona-Pandemie den kleinen Clip „Mr. Monk Shelters in Place“, das Adrian Monk und andere Figuren der Serie während der Isolation zuhause gezeigt hat

Auch im neuen Film gibt es ein Wiedersehen mit vielen berühmten Charakteren, die man aus den 8 Serien-Staffeln kennt. Mit Tony Shalhoub ist natürlich auch der Hauptdarsteller von Monk bei der Filmumsetzung dabei. Auch wenn der Name darauf schließen lässt, wurde nicht angekündigt, dass es sich tatsächlich um Monks letzten Auftritt handeln wird. Je nachdem, wie der Zuschauerzuspruch ausfällt, könnte es also weitere Fortsetzungen geben.

