Top oder Flop? Neuer Netflix-Blockbuster spaltet das Publikum

Netflix setzt mit seinem neuesten Blockbuster Leave the World Behind auf volle Star-Power – sowohl vor als auch hinter der Kamera. Doch das Publikum kann sich nicht so recht entscheiden, ob der neue Film ein spannender Erfolg oder ein echtes Desaster ist.

Netflix-Film Leave the World Behind sorgt für Kontroverse

Mit dem Thriller Leave the World Behind hat sich Netflix einige der größten Namen in Hollywood für das Jahresende aufgehoben – in dem neu erschienenen Film spielen nicht nur Stars wie Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali und Kevin Bacon mit, als Executive Producers stehen darüber hinaus auch Barack Obama und Michelle Obama hinter der Kamera. Diese ungewöhnliche Kombination kommt bei Kritikern super an, doch bei vielen Zuschauern eher weniger.

Netflix: Neuer Blockbuster spaltet das Publikum

In Leave the World Behind müssen sich zwei Familien mit einer Katastrophe auseinandersetzen, die das Ende der Welt bedeuten könnte. Ehepaar Amanda und Clay (Roberts und Hawke) haben für sich und ihre Kinder für ein Wochenende ein opulentes Ferienhaus gebucht – doch ihr Urlaub wird von einem Mann und seiner Tochter unterbrochen, die Botschaft von einem mächtigen Desaster mit sich bringen.

Schaut euch hier den Trailer zu Leave the World Behind an:

Leave the World Behind - Trailer 2 Deutsch

Ohne an dieser Stelle zu viel zu spoilern, setzt der Thriller in der Folge auf eine langsam ansteigende Psycho-Spannung. Für viele Kritiker hat dieses Konzept offensichtlich gut funktioniert, denn auf Rotten Tomatoes hat sich der Netflix-Blockbuster eine Kritikerwertung von 75 Prozent erkämpft und darf sich damit Certified Fresh nennen. Rezensenten loben vor allem die Schauspielleistungen sowie das simple, aber spannende Szenario.

Bei den Zuschauern dagegen kann sich Leave the World Behind gerade einmal 35 Prozent positive Bewertungen abholen – viele kritisieren, dass der Film sein Potenzial nicht voll ausgeschöpft hätte und das Drehbuch in vielen Szenen schlicht nicht dem hohen Qualitätsstandard seiner Schauspielstars entspräche. (Quelle: RottenTomatoes)

Wenn ihr Leave the World selbst eine Chance geben wollt, solltet ihr dies in der Originalversion tun – hier sind 8 Gründe dafür:

