Aufräumaktion bei PS Plus: Sony schmeißt gleich 20 Spiele raus

Für Nutzer der Extra- und Premium-Stufe des PS-Plus-Abos heißt es schon bald Abschied nehmen. Denn Sony mistet aus und wird dabei ganze 20 Spiele aus dem Spielekatalog entfernen. Darunter sind auch echte Hochkaräter, die ihr auf jeden Fall noch vor ihrem Abgang auschecken solltet.

PS Plus speckt ab: 11 Spiele gehen noch im Dezember

Sony hat erst frisch die Neuzugänge für die Premium- und Extra-Stufe des PS-Plus-Abos verkündet. Es warten Highlights wie GTA 5, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin und Metal: Hellsinger (alle Spiele gibt’s im PlayStation-Blog).

Natürlich wird es damit auch wieder Zeit, sich von einigen Spielen im Katalog zu trennen. Am 19. Dezember 2023 verlassen diese 11 Spiele das Abonnement:

Caladrius Blaze (PS4)

Damascus Gear: Operation Tokyo HD Edition (PS4)

El Hijo – A Wild West Tale (PS4)

Foreclosed (PS4, PS5)

Friday the 13th: The Game (PS4)

Legends of Ethernal (PS4)

Mittelerde: Mordors Schatten (PS4)

Mittelerde: Schatten des Krieges (PS4)

The Escapists 2 (PS4)

Yakuza 6: The Song of Life (PS4)

Yakuza: Like a Dragon (PS4, PS5)

Ihr wollt wissen, welches Gaming-Abo für euch das richtige ist? Unser Video hilft weiter:

Im Januar geht's weiter: Sony schmeißt 9 weitere Spiele raus

Unter den Abgängen im Dezember sind definitiv einige große Namen wie Yakuza: Like a Dragon oder Mittelerde: Schatten des Krieges. Das ist jedoch nur der erste Schwung an Spielen, die Sony rauswirft. Am 16. Januar gehen zusätzlich noch einmal neun weitere Spiele. Von folgenden müsst ihr euch verabschieden:

It Takes Two (PS4, PS5)

Devil May Cry 5 (PS4)

Devil May Cry 5 Special Edition (PS5)

SnowRunner (PS4, PS5)

JETT: The Far Shore + Given Time (PS4, PS5)

Everything (PS4)

Pillars of Eternity 2: Deadfire – Ultimate Edition (PS4)

The Missing: JJ Macfield and the Island of Memories (PS4)

Mitsurugi Kamui Hikae (PS4)

(Quelle: Gamerant)

Hier lohnen sich definitiv Devil May Cry 5 Special Edition oder der Koop-Spaß It Takes Two für einen Blick. Das Spiel aus dem Hause EA ist nicht nur Spiel des Jahres 2021, wir haben es in unserem Test damals ebenfalls hoch gelobt:

