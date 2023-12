Gratis bei Netflix: Streaming-Dienst schnappt sich beliebten Games-Hit

Das Gaming-Angebot von Netflix wächst immer weiter. Jetzt kann sich der Streaming-Riese einen Sonic-Hit sichern, der damit nicht nur erstmals als Mobile-Game erscheint, sondern auch noch ein echter Fan-Liebling der Reihe ist.

Netflix schnappt sich Sonic-Liebling

Netflix baut seine Gaming-Offensive beständig aus. Immer mehr hochkarätige Games landen dafür kostenfrei im Abo. Zuletzt hat sogar die GTA Trilogy ihren Start auf der Streaming-Plattform hingelegt.

Jetzt wird das Angebot erweitert – mit einem echten Sonic-Fan-Liebling. Das 2018 für PS4, Xbox One, Switch und PC erschienene Sonic Mania Plus wird ab 2024 erstmalig als Mobile-Game (via Android und iPhone) exklusiv bei Netflix verfügbar sein.

Sonic Mania Plus geht in seinem Stil an die Anfänge der Reihe zurück und liefert einen 2D-Platformer im Retrolook. Das kam zum ursprünglichen Release schon bei den Fans an – auf Metacritic hält der Teil einen der höchsten Scores der Serie. (Quelle: Metacritic)

Wir sind gespannt zu sehen, wie Sonic Mania Plus sich als Mobile Game schlägt. Der große Vorteil bei Netflix Games: Alle im Abo verfügbaren Spiele kommen ohne die sonst übliche Werbung, Ingame-Käufe oder weitere Arten von Mikrotransaktionen aus.

Schaut euch hier den Trailer zu Sonic Mania Plus an:

Official Release-Date Trailer

Was gibt es sonst noch Neues zu Netflix Games?

Zu den Bemühungen des Streaming-Giganten gehören nicht nur die Aufnahme und sogar Produktion von neuen Spielen, er testet bereits neue Möglichkeiten, um euch die Games auf weiteren Endgeräten zugänglich zu machen. Dafür wurden schon Testphasen in Kanada und der UK durchgeführt, wo ausgewählte Nutzer auf ihrem TV oder sogar PC spielen konnten.

Neben Sonic Mania Plus starten 2024 noch vier weitere Mobile-Games – darunter auch Game Dev Tycoon. Schaut euch alle Pläne von Netflix zur ihrer Games-Sparte im Update an. (Quelle: Netflix)

