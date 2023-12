How It Ends 2: Kommt eine Fortsetzung?

2018 erschien mit „How It Ends“ bei Netflix ein Action-Thriller, bei dem die Vereinigten Staaten von einer Katastrophe heimgesucht wurden. Im Mittelpunkt steht der junge Anwalt Will, der seine schwangere Partnerin Samantha beschützen will. Wie sieht es mit einer Fortsetzung aus? Wird es „How It Ends“-Teil 2 geben?

Der erste Teil ist bereits 2018 erschienen. Auch wenn er überwiegend negative Kritiken erhalten hat, wünscht sich ein harter Kern von Fans eine Fortsetzung. Bei IMDB wird der Film mit nur 5,0 Punkten geführt. Derzeit deutet nichts darauf hin, dass How It Ends 2 erscheinen könnte.

How It Ends 2: Kein neuer Teil in Sicht

Der erste Teil wurde bereits 2011 angekündigt, das Skript sogar schon ein Jahr vorher angefertigt. Erst 2015 nahm die Umsetzung aber Formen an, als David M. Rosenthal als Regisseur verpflichtet wurde. Netflix übernahm anschließend die Produktion, sodass How It Ends im Juli 2018 im Streaming-Portal veröffentlicht wurde.

Netflix veröffentlicht grundsätzlich keine Aufrufzahlen im eigenen Netzwerk. Daher ist unbekannt, wie viele Zuschauer letztendlich bei How It Ends im Stream eingeschaltet haben. Anscheinend waren es aber nicht genug, da auch fast 6 Jahre nach dem Release keine Pläne zu How It Ends 2 bekannt sind.

Teil 1 von How It Ends im Stream

How It Ends hat einen ordentlichen Abschluss und endet nicht mit einem Cliffhanger oder komplett offenen Fragen. Dennoch gäbe es inhaltlich sicherlich noch viel zu klären, das man in einem Fortsetzung behandeln könnte. So gibt der erste Teil keinen Aufschluss darüber, was die Katastrophe verursacht hat. Auch den Weg der Hauptdarsteller sowie den Umgang mit den Folgen des Unglücks könnte man weiter behandeln. Weder die Produzenten, noch Netflix haben aktuell aber Interesse oder Pläne, einen zweiten Teil umzusetzen. Anders als bei anderen unbestätigten Fortsetzungen wie Crank 3 haben sich bislang auch weder die Autoren, noch die Produzenten oder die Schauspieler zu einem möglichen neuen Teil geäußert. Der offizielle Trailer zum ersten Teil:

How It Ends | Offizieller Trailer | Netflix

Um sich die Wartezeit auf eine mögliche Ankündigung zu verkürzen, könnt ihr an anderer Stelle erfahren, wie es mit Terrifier 3 aussieht. Möchtet ihr den ersten Teil (noch einmal) ansehen, benötigt ihr ein Abonnement bei Netflix. Das sind die Kosten.

