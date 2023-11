Crank 3: Kommt eine Fortsetzung mit Jason Statham?

Die beiden „Crank“-Filme mit Jason Statham in der Hauptrolle gehören zu den ausgeflipptesten Action-Produktionen der letzten Jahre. Der Release des zweiten Teils war bereits 2009. Wie sieht es mit Crank 3 aus? Ist eine Fortsetzung in Planung?

Chev Chelios – gespielt von Jason Statham – ist ein verdammt zäher und überlebensfähiger Charakter: In Crank (2006) brauchte der Auftragskiller Chev ständig neues Adrenalin, um nicht zu sterben. Nach unzähligen Verfolgungsszenen, fällt Chev am Ende des ersten Teils von einem Helikopter und prallt unsanft auf der Straße auf. Doch so einfach stirbt er nicht und kommt in „Crank 2: High Voltage“ in einer nicht minder rasanten Story auf die Kinoleinwand zurück. Seitdem ist es aber um den Adrenalin-Junkie ruhig geworden. Kann man sich noch Hoffnungen auf Crank 3 machen?

Wie steht es um Crank 3?

Aktuell, Stand Ende 2023, gibt es keine Pläne zu Crank 3. Es gibt also wenig Aussichten darauf, dass ein neuer Teil erscheinen wird. Einen Trailer oder ähnliches für einen weiteren Film gibt es nicht, sodass man nur darüber spekulieren kann, wie es weitergeht. Etwaige Trailer, die man bei YouTube findet, sind nur Produktionen von Fans oder Kreativen, aber keine offiziellen Vorschau-Videos. Dabei besteht durchaus ein Interesse, die Geschichte von Chev Chelios weiterzuerzählen. Noch kuurz nach der Veröffentlichung von Crank 2 im Jahr 2009 äußert sich Amy Smart , Darstellerin von Eve Lydon, der Freundin von Chev – positiv auf die Frage, ob ein dritter Teil möglich wäre. Damals bestätigte sie, dass es tatsächlich Gespräche dazu gab. Einige Jahre später gab der Hauptdarsteller Jason Statham im Rahmen einer Promo-Tour zu „The Expendables 2“ an, dass er bei einem dritten Teil definitiv dabei wäre.

Crank - Trailer

Danach tat sich zwar nichts weiter, aber Statham äußert immer wieder, dass die Dreharbeiten zu Crank eine wundervolle Erfahrung waren. Mark Neveldine und Brian Taylor hätten ihm zufolge wohl lose Ideen für einen dritten Teil, aber kein Drehbuch. Wo also ist das Problem? Alle scheinen einen dritten Teil zu wollen, aber seit sieben Jahren bewegt sich nicht wirklich etwas.

Crank 3: Kein Release in Sicht

Wie so oft, sollen auch bei Crank 3 die Einspielergebnisse des Vorgängers gegen eine Fortsetzung sprechen. Der erste Teil soll nur 43 Millionen und der zweite nur 34 Millionen Dollar eingespielt haben – anscheinend zu wenig, um Produzenten eine Fortsetzung schmackhaft zu machen. Noch 2018 betonte Taylor in einem Interview, dass man Lust auf eine Fortsetzung hätte. Er träumt sogar nicht nur von einem neuen Film, sondern gleich von einem ganzen neuen Filmuniversum. Dagegen spricht aber, dass auch „Crank 3“ mit einer „Ab 18“-Freigabe laufen müsste, um die Erwartungen bisheriger Fans zu erfüllen. Damit würde man sich aber einen großen potenziellen Zuschauerkreis blockieren. Derzeit gibt es also keinerlei Anzeichen, dass Crank 3 erscheinen könnte. Auch eine Fortsetzung zu „The Expendables“ ist derzeit eher unwahrscheinlich.

Wer die ersten beiden Teile noch einmal sehen will, findet die Crank-Filme im Stream. Derzeit sind beide Action-Teile nicht in einer Flatrate verfügbar, man kann sie aber im Einzelkauf erhalten, zum Beispiel bei Amazon (bei Amazon Video ansehen) oder Apple TV (bei Apple ansehen).

