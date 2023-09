The Expendables 5: Kommt eine Fortsetzung?

„The Expendables“ gehört zu den beliebtesten Action-Reihen der letzten Jahre. Im September 2023 ist der vierte Teil der Ballerei mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle erschienen. Wie sieht es mit einer Fortsetzung aus? Kommt „The Expendables 5“?

Die Reihe zeichnet sich vor allem durch Auftritte von vielen Action-Held-Legenden der 80er- und 90er-Jahre aus. So trommelte Stallone in den vergangenen Teilen unter anderem Wesley Snipes, Harrison Ford, Jason Statham, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis und sogar Chuck Norris und Arnold Schwarzenegger zusammen. Im aktuellen Teil, der am 21. September in den Kinos anlief, sieht man Stallone an der Seite von Dolph Lundgren, Statham, Randy Couture, Rapper „50 Cent“, Andy Garcia und Megan Fox.

The Expendables 5: Wie sieht es mit einem neuen Teil aus?

Achtung: Wer den vierten Teil noch nicht gesehen hat, sei hiermit vor Spoilern gewarnt. Es folgen Hinweise auf die Handlung von „The Expendables 4“.

Die Wunschliste für Stars, die in einem fünften Teil mitspielen könnten, ist lang. Actions-Fans würden sich zum Beispiel über einen Auftritt von Jackie Chan, Kurt Russell, Linda Hamilton und manche sogar auch über Steven Seagal freuen. Gibt es Chancen auf eine Fortsetzung?

Der Trailer zum aktuellen Teil:

Derzeit gibt es keine Pläne oder Gerüchte darüber, dass ein fünfter Teil von „The Expendables“ kommen wird. Der aktuelle Teil floppte am ersten Wochenende in den Kinos. In den USA soll der Film nur 8,3 Millionen US-Dollar eingespielt haben. Prognostiziert wurde ein Einspielergebnis in Höhe von 15 Millionen US-Dollar – und auch diese Rechnung ist schon wenig zufriedenstellend, wenn der Film über 100 Millionen US-Dollar in der Produktion gekostet haben soll (Quelle: Variety).

Neuer „The Expendables“-Film? Es sieht schlecht aus

Inhaltlich könnte es durchaus mit The Expendables 5 weitergehen. Die Crew des fünften Teils ist zusammengeblieben und auch Barney Ross, gespielt von Sylvester Stallone, ist noch Teil der Gruppe, obwohl es lange Zeit im Film nicht danach aussah. Die Filmreihe lebt allgemein nicht sonderlich von der Story, daher sollte es genügend Ideen zu einem fünften Teil geben. Trotzdem scheint „The Expendables 5“ eher unwahrscheinlich.

Zwar haben die Produzenten Kevin King-Templeton und Les Weldon bereits erwähnt, dass eine Fortsetzung und sogar Spin-offs durchaus denkbar wären, ein Problem dürften aber die ausbleibenden Fans werden (Quelle: Screenrant). Schon „The Expendables 3“ lief schlechter als die Vorgänger, der vierte Teil enttäuscht an den Kinokassen bislang komplett. Produktionsfirmen dürften also nur wenig Interesse haben, ein neues Millionengrab zu produzieren.

King-Templeton und Weldon selbst machten in ihren Aussagen deutlich, dass die Fortsetzung der Reihe von der Nachfrage abhängt. Sollte der aktuelle Film also nach der ersten Kino-Woche nicht noch einen überraschenden Schub erhalten, sieht es düster mit neuen Geschichten rund um die Crew von Barney Ross und Lee Christmas (Jason Statham) aus. Gealterte Action-Stars, die mit einem Auftritt in der Filmreihe glänzen könnte, gäbe es zwar, schon für den vierten Teil gab es aber im Vergleich zu den Vorgängern nur wenige Auftritte von prügelnden und ballernden Helden.

