Der erste Eragon-Teil erschien bereits 2006. Der Fantasy-Film basierent auf den in vier Bänden abgeschlossenen Büchern von Christopher Paolini. Fans der Geschichte um den Drachenreiter namens Eragon (gespielt von Edward Speleers) und seinem Drachen Saphira hoffen auf einen zweiten Film. Aber wird es einen zweiten Teil von Eragon geben?

„Eragon – Das Vermächtnis der Drachenreiter“ lockte vor mehr als 15 Jahren einige Fantasy-Fans in die Kinos. Seitdem ist es still geworden um den Vermächtnis-Zyklus. Dabei gäbe es noch genug zu erzählen. Der Inhalt der Bücher bietet noch einige Wendungen im Schicksal von Eragon und seiner Gefährtin, der blauen Drachendame Saphira, schließlich hat der Film erst ein Buch der Reihe behandelt. Zunächst war auch eine Fortsetzung der Geschichte auf der Kinoleinwand geplant. So gab es beispielsweise eine Statistenrolle in der Fortsetzung von Eragon zu gewinnen. Derzeit ist allerdings leider kein zweiter Film von Eragon geplant. Doch Fantasy-Fans müssen den Kopf nicht hängen lassen: Stattdessen erscheint bald eine Serien-Umsetzung beim Streaming-Dienst Disney+.

Eragon-Serie bei Disney+

Nach Variety-Informationen soll es eine Live-Action-TV-Serie zu Eragon geben. Dabei soll es sich aber nicht um eine Fortsetzung des ersten Eragon-Films handeln, sondern um eine komplette Neuauflage. Der Autor der Buchvorlage, Paolini, soll bei der Serie als Co-Autor mitwirken. Von Disney+ gibt es noch keine Bestätigung zu einer Produktion der Serienumsetzung. Es ist auch nicht bekannt, welcher Schauspieler dabei sein sollen und wann die Serie beim Streaming-Dienst starten soll. Nach der langen Wartezeit können Fans der Buchreihe aber endlich wieder auf neues Material hoffen.

Das macht der Hauptdarsteller des Eragon-Films heute (Video):

Eragon 2: Warum gibt es keine Fortsetzung des Films?

Für die Kinoleinwand ist hingegen keine Fortsetzung der Reihe geplant. Der Britisch-amerikanische Fantasyfilm verschlang bei der Produkteion 100 Millionen US-Dollar, spielte weltweit insgesamt 250 Millionen US-Dollar ein. Trotzdem hielt sich der Erfolg in Grenzen. Die Macher haben ein höheres Einspielergebnis erwartet. Bei den Zuschauern kam die Filmumsetzung zudem nicht gut an: Die Nutzer von Rotten Tomatoes gaben Eragon nur eine bescheidene Bewertung: Mit 46 % mochten den Film weniger als die Hälfte der Personen, die auf der Webseite abstimmten. Auf dem „Tomatometer“, auf dem offiziell freigegebene Nutzer ihre Bewertung abgeben können, kommt der Film sogar nur auf 16 %. Dass der Film eher schlecht bei den Fans ankam, lag auch an einigen Abweichungen zur Buchreihe, wie sie nicht nur durch Kürzungen bei Romanverfilmungen vorkommen.

Auch wenn es keinen zweiten Kinofilm zu Eragon geben wird, könnt ihr erfahren, wie die Geschichte weitergeht. Hierfür findet ihr die Eragon-Bücher in der Lesereihenfolge (auch für den Kindle):

Daneben verraten wir euch auch, wo ihr Eragon als Hörbuch runterladen könnt und welches die Top-10-Fantasy-Filme sind, die ihr gesehen haben solltet.

Fakten zu den Drachen aus Eragon

Die Drachen sind eng mit dem Land Alagaësia verbunden.

verbunden. Sie sind magische Wesen, die zwar nur kontrolliert Feuer spucken können, aber auch andere magische Fähigkeiten unbewusst beherrschen.

spucken können, aber auch andere unbewusst beherrschen. Ein Drachenbaby schlüpft erst, wenn es den zu ihm passenden Menschen spürt.

Im Film heißt es, dass nach dem Tod des Drachenreiters auch die Drachen sterben – das ist einer der Unterschiede zur Buchreihe.

