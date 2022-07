Netflix hat derzeit nicht viel zu lachen, ganz anders bei Disney+. Die schnappten sich bekanntlich die ganzen Marvel-Serien vom ehemaligen Streaming-Liebling und stecken diese Helden jetzt fröhlich in neue Serien und Filme – was für eine Demütigung für Netflix. Los geht’s jetzt schon im August.

Kurz zu Auffrischung. Anfang des Jahres verlor Netflix die bisherigen Marvel-Serien, die einst exklusiv zur Verfügung standen. Die fanden erwartungsgemäß bei Disney+ eine neue Heimstätte. Einer von ihnen (Daredevil) legte zuvor bereits in „Spider-Man: No Way Home“ einen Gastauftritt hin und bekam im Mai dieses Jahres den Zuschlag für eine neue titelgebende Serie.

Disney+ kündigt an, Netflix neidisch: Daredevil schon mit Gastauftritt in She-Hulk

Im Rahmen der Comic-Con in San Diego veröffentlichte Marvel nun den leicht zweideutigen Titel und das Release-Datum der neuen Serie auf Disney+: „Daredevil: Born Again“ wird aus 18 Episoden bestehen und startet nach Plan im Frühjahr 2024 auf dem Streaming-Sender. Jetzt die Überraschung: Ihr müsst nicht so lange auf einen Auftritt des Teufelskerls warten, denn im zweiten Trailer zur anstehenden Serie „She-Hulk: Die Anwältin“ werden die Hoffnungen der Fans erhört und Matt Murdock alias Daredevil zeigt sich kurz im Bild. Zu sehen bekommen wir den Superhelden aber erst ganz zum Schluss des Trailers.

Trailer bis zum Ende ansehen, erst dann gibt es die Auflösung:

She-Hulk - Trailer Deutsch

Davor gibt’s noch solch illustre Aspiranten wie den Hulk (Bruce Banner), Abomination (Emil Blonsky), Wong und natürlich die eigentliche Heldin She-Hulk (Jennifer Walters) zu sehen. Was direkt ins Auge fällt bei Daredevil ist übrigens sein neues Kostüm. Dem aus der Netflix-Serie nicht unähnlich, allerdings in neuen Farben. Deutlich erkennbar sind nämlich goldene beziehungsweise gelbe Elemente. Damit nähert sich das neue Outfit dem ursprünglichen gelben Kostüm aus den Comics der Sechzigerjahre an.

Wann geht’s los auf Disney+?

„She-Hulk: Die Anwältin“ ist ab dem 17. August direkt auf Disney+ verfügbar und wird aus insgesamt 9 Folgen bestehen. Es ist Marvels erst „Comedy-Serie“, wenn man so will und dürfte das MCU (Marvel Cinematic Universe) schon allein deshalb enorm bereichern. Damit schließt dann aber auch das Marvel-Serien-Jahr bei Disney+. Weiter geht’s mit Secret Invasion im Frühjahr 2023.