Im Kino zu sehen gibt’s „Lightyear“ seit Mitte Juni und dort läuft das animierte Abenteuer für Jung und Alt auch noch. Doch bereits in wenigen Tagen gibt’s den Film auch bei Disney+ zu sehen – ohne lästigen VIP-Aufpreis. Da könnt ihr euch doch glatt die Kinokarte sparen.

Disney+ Facts

Auch jetzt noch läuft „Lightyear“ im Kino. Wenn ihr den Film noch sehen wollt, müsst ihr aber bald nicht mehr ins Kino gehen. Schon ab Mittwoch, dem 3. August, wird der Film nämlich auf Disney+ veröffentlicht, wie der Anbieter jetzt bekannt gab. Ohne VIP-Aufpreis übrigens, ihr zahlt also tatsächlich keinen Cent mehr. Die normale Flatrate von Disney+ reicht völlig aus (Lightyear ab 3. August auf Disney+ ansehen).

Lightyear auf Disney+: Aktueller Kinofilm schon bald im Streaming

Für Couchpotatoes ideal und generell eine erfreuliche Entwicklung. Zuletzt überraschte Disney+ schon mit einem frühen Streaming-Start bei „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“. Dies macht Hoffnung für den aktuellen Marvel-Hit „Thor: Love and Thunder“. Auch der könnte dann schon Ende August oder aber Anfang September ins Streaming-Angebot wandern.

Einen ersten Vorgeschmack gibt es im Trailer:

Trailer zu „Lightyear“

Doch zurück zu „Lightyear“. Worum geht’s da überhaupt? Kurz umschrieben, um das erste Solo-Abenteuer auf der großen Leinwand von Buzz Lightyear. Der bekannte „Space Ranger“ aus den Toy-Story-Filmen von Pixar. Gesprochen wird der im Original aber nicht mehr von Tim Allen, sondern von Chris „Captain America“ Evans. In der deutschen Synchronisation übernimmt der beliebte deutsche Schauspieler Tom Wlaschiha den Job. Den kennt man nicht nur von „Game of Thrones“, zuletzt sah man ihn als russischen Offizier in der vierten Staffel von „Stranger Things“ auf Netflix.

Wie gut ist der Film?

Doch lohnt sich der Film überhaupt? Bei Rotten Tomatoes kommt der Film gut an – 75 Prozent gibt’s von den Profi-Kritikern und gar 84 Prozent vom Publikum. Wie immer kann man bei einem Pixar-Film also nicht viel falsch machen. Kurzum ein idealer Zeitvertreib für die ganze Familie am Feierabend beziehungsweise am Wochenende. Nur das Popcorn müsst ihr noch selber mitbringen.