„Rambo“ ist einer der einprägsamsten Action-Helden der Kinogeschichte. 5 Filme erschienen seit 1982, den Abschluss gab es im September 2019. Wie sieht es mit einer Fortsetzung aus? Gibt es Pläne zu Rambo 6?

Der langjährige Rambo-Darsteller Sylvester Stallone ist zwar mittlerweile über 75 Jahre alt. Das scheint für den Action-Helden aber kein Grund zu sein, die Rambo-Reihe einzustampfen. Auch wenn der Titel des bislang letzten Teils „Rambo: Last Blood“ lautet, könnten die Geschichten um John R. Rambo noch weitergeführt werden.

Rambo 6: Das sind die Optionen

Schon zum Release von Rambo 5 meinte Stallone, dass eine Fortsetzung durchaus möglich wäre, wenn der fünfte Teil gut ankommen würde. Schon das Ende von „Last Blood“ war so gestaltet, dass die Handlung durchaus fortgesetzt werden könnte. Konkrete Planungen zu Rambo 6 gibt es aber nicht, lediglich einige Ideen:

So könnte Rambo 6 eine klassische Fortsetzung werden, die ein neues Kapitel im Leben von John J. Rambo erzählt. Auch wenn Rambo im fünften Teil bereits zurückgezogen lebt, gab es in dem Film keinen Grund anzunehmen, dass er seine actionhafte Karriere an den Nagel hängen würde. Bleibt offen, wie glaubwürdig ein inzwischen fast 80-jähriger Action-Held wirken würde.

Eine andere Idee, die direkt von Stallone geäußert wurde, wäre eine Prequel-Serie, die die Geschichte des jungen Rambo zeigt. Dabei könnte man thematisieren, wie er als Soldat in den Vietnam-Krieg zieht und dort von den Schrecken geprägt wird.

Weiter wäre es möglich, dass Rambo wie Rocky in der Creed-Reihe nur noch eine Nebenrolle spielt und Platz für seinen Nachfolger macht.

Rambo 6: Ein Nachfolger für Stallone?

Bislang hat man offen gelassen, was mit Rambo nach „Last Blood“ passiert. Einen Filmtod, eine Ankündigung, sich in den Ruhestand zurückzuziehen oder ähnliches gab es nicht. Stallone favorisiert die Option einer Serie, bei der ein neuer Rambo-ähnlicher Typ eingeführt wird, ähnlich wie man es in Creed gehandhabt hat. Produktionsstudios sollen von der Idee einer neuen Hauptrolle jedoch noch nicht begeistert sein. Ganz geschlossen ist das Rambo-Kapitel also nach dem fünften Teil nicht, wie es jedoch weitergehen wird, steht Mitte 2023 nicht fest.

