Herr der Ringe: Experten-Quiz – Zu welchem Volk gehörst du?

Macht das Quiz zu Herr der Ringe und findet heraus, als welches Volk ihr in die Schlacht ziehen würdet. (Bildquelle: IMAGO / New Line Cinema / Courtesy Everett Collection)

Auf die Vorbereitung kommt es an

Um dieses Quiz zu Herr der Ringe bestehen zu können, empfehlen wir euch, alle drei Filme zu schauen. Dazu zählen:

Der Herr der Ringe: Die Gefährten

Der Herr der Ringe: Die zwei Türme

Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs

Es schadet natürlich nicht, wenn ihr auch die andere Trilogie gesehen habt:

Der Hobbit: Eine unerwartete Reise

Der Hobbit: Smaugs Einöde

Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere

Und eigentlich könnt ihr das Quiz am besten dann bestehen, wenn ihr alle Bücher über die Geschicke in Mittelerde von J. R. R. Tolkien gelesen habt! Ihr seht, auf die Vorbereitung kommt es an und wenn ihr nicht zumindest die oben genannten Filme gesehen habt, dann wird das nichts mit dem Quiz. Aber ihr könnt es ja versuchen ...