In diesem Sommer kehrt Dracula auf die Kinoleinwand zurück. In „Die letzte Fahrt der Demeter“ nimmt er die Besatzung des gleichnamigen Schiffs auseinander. Wer aus dem Kino kommt, stellt sich womöglich die Frage, ob eine Fortsetzung zu „Die letzte Fahrt der Demeter“ in Planung ist.

Der Kinostart für den Horror-Film in Deutschland ist der 17. August 2023. Der Film hat starke Konkurrenz im Rennen um die Gunst der Kinobesucher, schließlich locken aktuell unter anderem Oppenheimer, Barbie, Indiana Jones, Gran Turismo und viele weitere spannende Filme in den Kinosaal.

Achtung: Es folgen Spoiler, die die Handlung des Films verraten. Wer „Die letzte Fahrt der Demeter“ noch nicht gesehen hat, sollte nicht weiterlesen, um sich das Filmvergnügen nicht verderben. Ihr könnt stattdessen unsere Übersicht der grauenvollsten Horrorfilm-Moment der Geschichte anschauen.

Die letzte Fahrt der Demeter: Wie sieht es mit einer Fortsetzung aus?

Die Handlung von „Die letzte Fahrt der Demeter“ lässt genügend Spielraum für eine Fortsetzung. Da das Schiff an den Klippen Großbritanniens zerschellt ist, dürfte ein neuer Film nicht einfach „die letzte Fahrt der Demeter 2“ heißen. Mit Clemens gibt es aber immerhin einen Überlebenden. Zum Ende des Films gibt es eine kurze Begegnung zwischen ihm und der unerwünschten Reisebegleitung, Dracula. Beide verlassen eine Kneipe und Clemens verspricht, das brutale Monster zu verfolgen und ihm ein Ende setzen zu wollen. Danach endet der Film – für inhaltlichen Stoff, den man in einer Fortsetzung verarbeiten könnte, wäre also gesorgt. Zum Kinostart gibt es aber noch keinerlei Anzeichen dafür, dass ein neuer Dracula-Film erscheinen könnte.

Der „Clemens“-Darsteller Corey Hawkins gibt aber immerhin an, dass über eine Fortsetzung bereits nachgedacht wurde und es auch einige Ideen dafür gibt. Er gibt aber vage und meint nur, dass man sehen wird, wohin die Ideen führen werden (Quelle: Syfy.com).

Regisseur André Øvredal schließt eine Fortsetzung ebenfalls nicht aus, meint, aber, dass man sich inhaltlich sehr stark von der Romanvorlage abwenden müsste (Quelle: Screenrant). Bereits das Ende des Films schlägt einen anderen Weg ein als die schriftliche Version der Dracula-Story.

Der Trailer zum neuen Film:

Die letzte Fahrt der Demeter - Trailer Deutsch

Geht es mit Clemens und Dracula weiter?

Ob „Die letzte Fahrt der Demeter“ einen zweiten Teil erhalten könnte, hängt vor allem von den Kinobesuchern ab. Nur wenn der Film ein Erfolg an den Kinokassen wird, dürften die Macher einen Anreiz haben, die Geschichte fortzusetzen – und danach sieht es derzeit überhaupt nicht aus. In den USA startete der Film bereits eine Woche vorher und enttäuschte dort. „The Last Voyage of the Demeter“ spielte am ersten Kinowochenende bei Produktionskosten von 45 Millionen US-Dollar nur 6,5 Millionen Dollar ein (Quelle: Box Office Mojo). In den US-Kino-Charts reichte es in der ersten Woche nur zum 5. Platz.

Bleibt es bei diesen mäßigen Ergebnissen, sieht es für einen neuen Dracula-Film düster aus. Die Zuschauer, die den Film gesehen haben, wurden immerhin überwiegend gut unterhalten: Bei Rotten Tomatoes wird der Film mit einem „Audience Score“ von soliden 72 Prozent geführt.

