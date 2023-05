Der „Spoiler“ gehört in den Medien zu den häufigst genutzten Begriffen der Filmsprache – aber was ist ein „Spoiler“ eigentlich genau und was bedeutet der „Spoiler-Alert“?

Zur Hochphase des Auto-Tunings war das Wort Heckspoiler zumindest bei Auto-Freunden in aller Munde – mit dem „Spoiler“ vor dem heutzutage ständig in Berichten zu Filmen, Serien, Büchern und Videospielen gewarnt wird, hat das Flügel-ähnliche Auto-Anbauteil aber nichts zu tun. Was also genau bedeutet das Wort „Spoiler“ und woher stammt es?

„Spoiler“: Bedeutung & Übersetzung des Fachbegriffs

Das Wort „Spoiler“ stammt aus dem Englischen und leitet sich von dem Verb „to spoil“ ab, welches übersetzt „verderben“ oder „vermiesen“ bedeutet. Ein „Spoiler“ ist somit etwas, was einem den Film, die Serie, das Videospiel oder auch Buch vermiesen könnte. Für gewöhnlich ist hiermit eine wichtige Information über die Handlung oder den Ausgang einer Situation in einem Werk gemeint.

Ein „Spoiler“ ist also etwas, was das Vergnügen des Zuschauers schmälern könnte, da er durch die Information im Vorfeld schon über eine bestimmte Wendung oder den Schluss des Films aufgeklärt wurde.

„Spoiler“ werden dabei natürlich von jeder Person unterschiedlich eingestuft: So ist die Information, wer der Mörder in einem Krimi ist, beispielsweise für die meisten ein sehr großer „Spoiler“. Dieser könnte dazu führen, dass man sich den jeweiligen Krimi vielleicht gar nicht mehr ansehen möchte. Personen die eher „Spoiler“-sensibel sind, könnten aber auch schon die Information über die Wiederkehr eines bekannten Charakters in einem mehrteiligen Film als „Spoiler“ einstufen, während andere sich vielleicht über die Information und das Wiedersehen im Film freuen.

Was ist ein Spoiler-Alert?

Um dem Zuschauer keine wichtigen Handlungsereignisse vorweg zunehmen, hat sich der sogenannte „Spoiler-Alert“, auf Deutsch auch „Spoiler-Alarm“ oder die „Spoiler-Warnung“ eingebürgert. Bei Medien die sich mit Filmen, Serien, Videospielen und Büchern beschäftigen taucht dann ein dementsprechender Hinweis im Video oder Text auf, wenn wichtige Elemente der Handlung besprochen oder beschrieben werden.

Wenn ihr also ohne tiefergehende Informationen in einen Film gehen wollt und in einem Artikel die Worte „Achtung/Vorsicht Spoiler!“ entdeckt, solltet ihr ab dieser Stelle nicht weiterlesen. Ansonsten besteht die Gefahr, euch selbst zu „spoilen“ und euch so womöglich den Film zu vermiesen.

Die Tragikomödie „Spoiler Alarm“ (Originaltitel: „Spoiler Alert“) aus dem Jahr 2022 spielt mit diesem Umstand, da von Anfang an ein wichtiger Punkt der Handlung bekannt ist. Der Film basiert auf der Biografie „Spoiler Alert: The Hero Dies: A Memoir of Love, Loss, and Other Four-Letter Words“, die der US-amerikanische Journalist und Schauspieler Michael Ausiello über seinen verstorbenen Ehemann geschrieben hat.

