The Last of Us 2: Spielzeit inkl. Kapitelübersicht

The Last of Us 2 ist das bisher umfangreichste Spiel der Entwickler von Naughty Dog, doch wie lange ist die Spielzeit wirklich? Wir haben das Spiel bereits abgeschlossen und verraten euch den Umfang. Zudem geben wir euch eine Übersicht über alle Kapitel und Missionen in TLOU2.

The Last Of Us 2 Facts

Generelle Spoiler-Warnung: Für alle unsere Guides zu The Last of Us 2 wollen wir eine deutliche Spoiler-Warnung für all diejenigen aussprechen, die das Spiel noch nicht abgeschlossen haben. Bei der Kapitelübersicht weiter unten nennen wir Namen von Kapiteln und Missionen, welche als Spoiler empfunden werden könnten.

Die Areale von The Last of Us 2 sind teilweise viel weitläufiger als im ersten Teil. Dementsprechend steigt Umfang und Spielzeit.

Spielzeit und Umfang von The Last of Us 2

Jeder hat ein anderes Tempo beim Spielen und dementsprechend unterschiedlich fällt die Spielzeit aus. Bei uns in der Redaktion haben wir dabei folgende Zeiten gestoppt:

Für meinen Test zu The Last of Us 2 hatte ich am Ende ganze 44 Stunden auf der Uhr. Allerdings muss dazu gesagt werden, dass ich jeden Winkel der Spielwelt erkundet habe, um auch alle Sammelobjekte und alle Trophäen freizuschalten. Komplettisten sollten also durchaus mit einer Spielzeit zwischen 40 und 50 Stunden rechnen.

Schaut man sich die Spielzeiten von der Internet-Community im Vergleich an, sind diese jedoch weitaus schneller als wir. Basierend auf den Daten der Seite HowLongToBeat benötigen Spieler im Schnitt 20,5 Stunden, um die Hauptgeschichte abzuschließen (Stand: 19. Juni 2020). Inklusive dem Durchsuchen von optionalen Gebieten und Sammeln einiger Collectibles kommen Spieler im Schnitt auf 25,5 Stunden.

Gerade im Vergleich zu The Last of Us fällt die Spielzeit des zweiten Teils weitaus höher aus und der Umfang wurde enorm erweitert. Je nach Spielstil seid ihr mit der Fortsetzung fast doppelt so lange beschäftigt.

Alle Kapitel und Missionen im Überblick

Insgesamt gibt es in The Last of Us 2 11 Kapitel mit 46 Missionen. Genauer gesagt verteilen sich die Missionen auf die Kapitel wie folgt: