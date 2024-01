The Last of Us 2: Das dürft ihr bei New Game Plus behalten

Auch The Last of Us 2 hat einen New Game Plus-Modus zu bieten, den ihr freischaltet, nachdem ihr das Spiel das erste Mal abgeschlossen habt. Doch wie sieht dieser genau aus und was wird aus dem ersten Durchgang übernommen und was nicht? Wir klären auf.

Nachdem der Abspann von The Last of Us 2 über den Bildschirm geflimmert ist, wollt ihr euch bestimmt direkt ins New Game + stürzen, um die Geschichte nochmal zu erleben und eventuell auch alle noch fehlenden Trophäen freizuschalten. Was es dabei zu beachten gibt, erklären wir euch im Folgenden.

Nach dem Abspann geht es direkt mit dem „Neuen Spiel Plus“ weiter, wenn ihr wollt. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

New Game Plus freischalten

Nach dem ersten Spieldurchgang landet ihr wieder im Hauptmenü des Spiels und bekommt Informationen zum New Game Plus eingeblendet. Ihr könnt das Spiel erneut mit allen Verbesserungen und der gesamten Ausrüstung des vorherigen Durchgangs erneut beginnen.

Dabei gilt es nur Folgendes zu beachten: Verbesserungen und Fertigungsrezepte sind ab Beginn des Spiels verfügbar. Waffen sind ab Ellies Ankunft in Seattle verfügbar.

Vor dem Start des New Game + solltet ihr unbedingt euren automatischen Spielstand separat abspeichern, denn diesen wollt ihr euch bewahren, falls ihr spätere Kapitel im Spiel erneut für Sammelobjekte und Trainingsbücher durchsuchen wollt. Beginnt ihr nämlich ein New Game Plus, startet der Kapitelfortschritt wieder von neuem und ihr könnt nur die Kapitel wiederholen, die ihr erneut absolviert habt. Ihr bekommt auch einen entsprechenden Speicher-Hinweis im Spiel dazu, beherzigt diesen also.

Ein New Game Plus könnt ihr immer nur auf einem Speicherstand mit abgeschlossenem Spiel starten. Dies erkennt ihr auch am Hintergrundbild im Hauptmenü, welches sich entsprechend verändert. Die Schwierigkeitsgrade werden ebenfalls jeweils mit einem „+“ versehen und werden etwas schwieriger, ihr könnt ihn aber auch nach euren Vorstellungen benutzerdefiniert gestalten.

Wollt ihr alle Spieler-Verbesserungen und alle Waffen-Upgrades erhalten, müsst ihr übrigens ein New Game Plus starten, da es nicht genug Zusätze (Pillen) und Waffenteile im ersten Durchgang zu finden gibt, um dieses Ziel zu erreichen.

