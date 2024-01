The Last of Us 2: So aktiviert ihr die Cheats (inkl. Cheat-Liste)

Mit Update 1.05 für The Last of Us 2 könnt ihr endlich Cheats benutzen und etwa unendlich Munition freischalten oder Zeitlupe aktivieren. Wir zeigen euch alle Cheats in der Übersicht und erklären euch, wie ihr sie aktivieren könnt.

Wenn ihr in The Last of Us 2 Cheats freischalten wollt, müsst ihr euch zunächst genug Punkte verdienen, denn jeder Cheat muss einzeln mit Punkten freigeschaltet werden. Diese Punkte verdient ihr euch, indem ihr das Spiel auf höheren Schwierigkeitsgraden durchspielt, Sammelobjekte findet oder Trophäen freischaltet.

So aktiviert ihr Cheats in The Last of Us 2

Habt ihr euch genug spielinterne Punkte verdient, wählt im Hauptmenü Extras → Gameplay-Modifikatoren aus, hier werden alle Cheats aufgeführt, die ihr mit den verdienten Punkten freischalten könnt.

Hinweis: Mit aktivierten Cheats könnt ihr weiterhin Trophäen freischalten. Allerdings schaltet ihr das Cheat-Menü erst frei, nachdem ihr das Spiel einmal abgeschlossen habt. Auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad „Erbarmungslos“ dürft ihr allerdings keine Cheats benutzen. Da es für den Abschluss auf dieser Schwierigkeitsstufe ebenfalls eine Trophäe gibt, ist nur diese nicht mit Cheats erspielbar.

Im Folgenden geben wir euch eine Übersicht aller Cheats mit ihren Effekten und benötigten Punkten zur Freischaltung.

Alle Cheats in der Übersicht

Cheat Effekt Benötigte Punkte Zeitlupe Verringert die Spielgeschwindigkeit auf 50 %. 20 P Bullet-Time-Modus Verringert die Spielgeschwindigkeit beim Zielen auf 25 %. 20 P Unendliche Munition Alle eure Waffen verfügen über unendlich Munition. 20 P Unendliche Fertigung Ihr besitzt unbegrenzte Ressourcen und könnt so immer Gegenstände herstellen. 20 P Unendliche Nahkampfwaffen-Haltbarkeit Eure Nahkampfwaffen können nicht durch Einsatz kaputtgehen. 20 P Unendliche Lauschmodus-Reichweite Der Lauschmodus hat eine unbegrenzte Reichweite. 20 P Ein Schuss Jeder Feind stirbt durch den ersten Schuss aus einer Waffe. 20 P Berührung des Todes Jeder Feind stirbt durch den ersten Schlag im Nahkampf. 20 P

Alle Render-Modi und Audio-Filter

Neben den Cheats könnt ihr auch noch folgende Gameplay-Modifikatoren und Render-Modi freischalten:

Modus/Filter Effekt Benötigte Punkte Spiegelwelt Spiegelt die Spielwelt horizontal. 15 P Bei Tod spiegeln Spiegelt die Spielwelt horizontal, wenn ihr sterbt. 15 P 8-Bit-Audio 8-Bit-Audio-Verzerrungsfilter 5 P 4-Bit-Audio 4-Bit-Audio-Verzerrungsfilter 5 P Helium-Audio Erhöht die Audio-Tonlage. 5 P Xenon-Audio Senkt die Audio-Tonlage. 5 P Grafisch Render-Modus 5 P Kopfschmerzen Render-Modus 5 P Jenseits Render-Modus 5 P 8-Bit Render-Modus 5 P Wasserfarben Render-Modus 5 P Verlies Render-Modus 5 P Leere Render-Modus 5 P Pop-Poster Render-Modus 5 P 1960 Render-Modus 5 P Kühl Render-Modus 5 P Warm Render-Modus 5 P Strahlend Render-Modus 5 P Noir Render-Modus 5 P Blaurange Render-Modus 5 P Sepia Render-Modus 5 P Vintage Render-Modus 5 P Bestien Render-Modus 5 P Terminiert Render-Modus 5 P Abgaswolke Render-Modus 5 P Schwarzlicht Render-Modus 5 P Wüstennebel Render-Modus 5 P Blut Render-Modus 5 P Inferno Render-Modus 5 P Feuer Render-Modus 5 P Trinity Render-Modus 5 P Dealer Render-Modus 5 P Dämonen Render-Modus 5 P Drogenzone Render-Modus 5 P Mondlicht Render-Modus 5 P

