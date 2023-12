The Last of Us 2: Neuer Modus begeistert PS5-Community

Sony spendiert dem PS5-Remaster von The Last of Us 2 mit No Return einen neuen Survival-Roguelike-Modus, der es in sich hat. Ein neuer Trailer zeigt jetzt, worauf sich Fans des Zombie-Hits freuen dürfen.

The Last of Us 2: Trailer zeigt neuen Modus im PS5-Remaster

Die Ankündigung des PS5-Remasters von The Last of Us 2 hat bei vielen Gamern zunächst einmal für Stirnrunzeln gesorgt, schließlich liegt der PS4-Release des Spiels gerade einmal drei Jahre zurück und die meisten sehen keine Notwendigkeit in der grafisch überarbeiteten Version. So manche Fans könnten nun aber mit dem neuen No-Return-Modus vielleicht doch noch schwach werden, denn das Roguelike-Feature hinterlässt im ersten Trailer einen starken Eindruck.

Schaut euch den Trailer zum No-Return-Modus in The Last of Us 2 Remastered an:

The Last of Us 2 Remastered: No Return Trailer

PlayStation-Community freut sich auf No-Return-Modus in TLOU 2

In No Return werdet ihr im Remaster von The Last of Us 2 abseits der Singleplayer-Kampagne einen Charakter aussuchen können, um euch nach und nach durch zufällig ausgewählte Szenarien und Level zu kämpfen. Dabei könnt ihr eure Waffen und Fähigkeiten upgraden, um beim nächsten Versuch möglicherweise besser dazustehen. Auch zufällige Mods können euch dabei helfen, gegen zahlreiche verschiedene Gegner – darunter auch der legendäre Ratking – zu überleben.

Sowohl auf YouTube als auch auf Reddit kommt der Trailer für den Modus ziemlich gut an. Fans freuen sich vor allem darauf, dass das starke Gefecht-Gameplay aus The Last of Us 2 in No Return mehr im Fokus stehen wird, als es innerhalb der Kampagne der Fall ist – dort biete es sich schließlich oft an, Kämpfen möglichst aus dem Weg zu gehen. In No Return kommen Spieler am Schießen und Zuknüppeln nicht vorbei.

„Egal, was man über die Story denkt, die meisten werden sagen, dass The Last of Us 2 mit das beste Stealth-Action-Gameplay überhaupt hat. Ein Roguelike-Modus, wo man sich nur aufs Kämpfen konzentriert, klingt also ziemlich gut für mich.“ (Reddit-User Dr_PuddingPop)

„Die Stealth-Action ist so butterweich und dieser Modus sieht klasse aus. Freue mich schon, als Lev zu spielen.“ (Reddit-User notsureifJasonBourne)

„Sieht super aus! Werde da einige Stunden reinknallen. Die Kämpfe in diesem Spiel sind großartig.“ (Reddit-User LoveMeSomeBerserk)

