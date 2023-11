The Last of Us: Sony kündigt Großes an – PS5-Fans machen sich lustig

Es gab bereits etliche Gerüchte und Leaks, jetzt ist es offiziell: Entwickler Naughty Dog bringt The Last of Us Part 2 noch einmal für die PS5 raus – und zwar als Remastered-Version. Für Besitzer der PS4-Version gibt es ein besonders attraktives Angebot – doch selbst das scheint die Fans kalt zu lassen.

The Last of Us Part 2 kommt als Remaster auf die PS5

Mit der PS4 fing es an, die PS5 setzt den Remaster-Trend fort: Sony hat offiziell im Rahmen eines Ankündigungs-Trailers bekannt gegeben, dass Entwicklerstudio Naughty Dog an einer Remastered-Version von The Last of Us Part 2 arbeitet. Ellies und Abbys blutiges Abenteuer wird noch einmal für die PS5 neu aufgelegt.

Erste Szenen aus der PS5-Version könnt ihr euch direkt hier anschauen:

The Last of Us Part 2 Remastered – Ankündigungstrailer

Laut Trailer wird das Spiel nicht nur technisch verbessert. Fans dürfen sich auch über einige inhaltliche Neuerungen freuen. So wird es etwa neue Outfits für Ellie und Abby geben, es werden einige neue Spielbereiche begehbar sein, die in der PS4-Version nicht enthalten sind und mit „No Return“ wird ein Roguelike-Survival-Modus integriert, in dem ihr so lange wie möglich gegen anrückende menschliche Gegner und Infizierte überleben müsst.

The Last of Us Part 2 Remastered soll am 19. Januar 2024 erscheinen, Vorbestellungen können jedoch schon ab dem 5. Dezember 2023 aufgegeben werden. Für Besitzer der PS4-Version bietet Sony einen attraktiven Upgrade-Deal an, wie ihn einige PS5-Besitzer vielleicht schon von Marvel’s Spider-Man kennen: Habt ihr The Last of Us 2 auf Disc oder digital für die PS4, könnt ihr für 10 Euro auf die PS5-Version upgraden.

Wer also ein Schnäppchen machen will, holt sich am besten jetzt noch die PS4-Version günstig via Kleinanzeigen, eBay oder rebuy, anstatt den Vollpreis zu bezahlen, wenn die Remastered-Version in den Handel kommt.

Fans machen sich über PS5-Remaster lustig

In den Kommentaren unter dem Ankündigungs-Trailer machen sich die Fans über die PS5-Version lustig. Die meisten sind schlichtweg der Meinung, dass The Last of Us Part 2 noch keine Remastered-Version braucht. Schließlich erschien der PS4-Kracher erst vor rund drei Jahren und setzte auf der Last-Gen-Konsole in Sachen Grafik komplett neue Maßstäbe. Entsprechend gibt es unter dem YouTube-Video ein paar gehässige Nachrichten:

„Spider-Man 2 ist auch schon ziemlich alt. Ich hoffe, dass Sony bis Ende des Jahres ein Remaster raushaut.“ – radicalcentrist4990

„Ich erinnere mich, dass ich dieses Spiel schon 1983 gespielt habe, als es herauskam. Ich bin so froh, dass sie ihm das Remaster geben, das es verdient.“ – that_guy55

„Das weckt Erinnerungen daran, wie ich als kleines Mädchen im Krieg von der Schule nach Hause gerannt bin, um das Spiel auf der PlayStation 1 meines Großvaters zu spielen.“ – stevenbelcher5658

Auch die Bewertungen auf YouTube zeichnen ein klares Bild: 61.000 Likes stehen 97.000 Dislikes gegenüber (Quelle: YouTube via Return YouTube Dislike). Ob sich das jedoch auch in eher mäßigen Verkaufszahlen niederschlägt, wagen wir zu bezweifeln. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Der GIGA-Test bestätigt – The Last of Us Part 2 ist eines der besten PS4-Spiele:

