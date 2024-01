Fußball bei RTL: 2. Bundesliga-Konferenz im Live-Stream & Free-TV

Normalerweise gibt es die Live-Konferenzen mit den Spielen der 1. und 2. Bundesliga nur hinter der Bezahlschranke im Pay-TV bei Sky. An diesem Wochenende ist das aber anders: RTL überträgt am Sonntag, den 21. Januar 2024 die Live-Konferenz mit 3 Partien der 2. Fußball-Bundesliga, darunter die Begegnung zwischen Hertha BSC und Fortuna Düsseldorf. Wann geht es los und was wird übertragen?

Bereits um 13:00 Uhr geht es mit der Übertragung los. Dann wird RTL im Free-TV die Live-Spiele vom Sonntag aus der 2. Bundesliga zeigen. Das TV-Programm gibt es mit einem Premium-Abonnement bei RTL+ auch im Live-Stream online. Der Streaming-Dienst lässt sich im ersten Monat gratis testen. Nicht nur an diesem Wochenende, sondern an allen Spieltagen zeigt darüber hinaus Sport1 jeweils das Top-Spiel am Samstagabend im Free-TV.

2. Bundesliga: Konferenz mit Hertha BSC & mehr im Free-TV bei RTL

Am Samstag können Fußball-Fans beim Top-Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und Hamburger SV bei Sport1 einschalten. Hier geht es mit den Vorberichten um 19:30 Uhr los, der Anstoß erfolgt um 20:30 Uhr. Am Tag darauf zeigt RTL ausnahmsweise die Live-Konferenz. Der Anstoß zu den Spielen erfolgt um 13:30 Uhr. Diese Partien sind auf dem Spielplan:

Hertha BSC – Fortuna Düsseldorf (13.30 Uhr)

SC Paderborn – Greuther Fürth (13.30 Uhr)

1. FC Magdeburg – SV Wehen Wiesbaden (13.30 Uhr)

Laura Papendick und Felix Kroos werden live aus dem Berliner Olympiastadion berichten. Vor allem das Spiel von Hertha BSC steht an diesem Spieltag nach dem Tod des Hertha-Präsidenten Kay Bernstein im Mittelpunkt. Die Übertragung selbst ist das Ergebnis einer Kooperation mit RTL und Sky, das die Rechte an den Konferenzen der 2. Bundesliga hält (mehr zur 2. Liga bei Sky). RTL übernimmt die Übertragung von Sky, daher wird es hier die gleichen Bilder zu sehen geben und es werden die Kommentatoren vom Pay-TV-Sender zu hören sein.

RTL & Sky arbeiten zusammen: Fußball und Formel 1 im Free-TV

Die Übertragung am Wochenende ist Teil einer Übereinkunft zwischen den beiden Sendern. RTL wird in dieser Saison insgesamt drei 2. Liga-Konferenzen im Free-TV zeigen. Darüber hinaus gibt es auch 7 Rennen der Formel 1 sowie pro Spieltag ein Fußballspiel aus der englischen „Premier League“ zu sehen, dafür bekommt Sky einige Spiele der „Europa League“ und „Conference League“ von RTL. Die Kooperation soll zunächst über 2 Jahre laufen.

