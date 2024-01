Premier League bei RTL+ im Stream: Welche Fußball-Spiele werden übertragen?

RTL baut seinen Dienst RTL+ immer weiter aus. Fußball-Fans können dort ab 2024 ausgewählte Fußballspiele der englischen „Premier League“ im Stream ansehen. Wie geht das, was sind die Kosten und was wird wann gezeigt?

Die vollen Rechte für die Live-Übertragungen der Spiele von FC Liverpool, Manchester United und Co. liegen in Deutschland bei Sky. Dank einer Kooperation kann man aber 1 Spiel pro Woche auch mit einem RTL-Plus-Zugang sehen. Los geht es am 13. Januar mit der Übertragung der Partie Newcastle United vs. Manchester City. Wer RTL+ noch nicht nutzt, kann den Streaming-Dienst 30 Tage lang kostenlos testen.

Premier League bei RTL+: Newcastle United vs. Manchester City im Stream

Die Premier-League-Spiele sind im Abo von RTL+ enthalten (Premium, Premium Duo, Max & Family-Paket). Das heißt, man muss sie nicht extra buchen und es gibt anders als zum Beispiel bei DAZN keine Abo-Option, die man zusätzlich abschließen muss. Bislang sind 2 Termine für die Spiele der englischen Fußball-Liga bei RTL+ bekannt:

20. Spieltag, Samstag, 13. Januar , 18:30 Uhr: Newcastle United vs. Manchester City

, 18:30 Uhr: Newcastle United vs. Manchester City 21. Spieltag, Dienstag, 30. Januar, 20:30 Uhr: Nottingham Forest vs. FC Arsenal

Im Free-TV werden diese Spiele nicht bei RTL gezeigt. Die Übertragungen sind Ergebnis einer Zusammenarbeit mit Sky. Dabei werden die Berichte von Sky Sport übernommen. Es gibt also keine eigenen RTL-Kommentatoren.

Premier League bei RTL+: Das gibt es zu sehen

Anders als viele andere Inhalte aus dem RTL-Plus-Programm kann man die Premier-League-Spiele nicht als Wiederholung ansehen. Bei RTL+ gibt es also nur die Live-Übertragung. Der Fußball-Stream steht im Browser zum Abruf bereit. Daneben kann man die RTL-Plus-App auf verschiedenen Geräten wie Smartphones, Tablets, Smart-TVs und Streaming-Sticks installieren. Die Kosten für den Zugang zu RTL+ liegen in der Premium-Option bei 6,99 Euro monatlich. Daneben gibt es weitere Optionen mit zusätzlichen Features, Geräten und mehr. Alle Informationen dazu hier. Im ersten Monat nach der Anmeldung lässt sich RTL+ kostenlos testen.

RTL+ bietet auch den Zugang zu verschiedenen Live-Spiele der NFL.

