RTL-Zuschauer müssen sich am Samstag auf Änderungen einstellen. Der TV-Sender baut sein Programm am Morgen und Vormittag um und wirft eine echte Kult-Serie raus. Grund für das Ende sind schwache Einschaltquoten. Jetzt soll es noch mehr Scripted-Reality richten.

Nur wenige Serien haben so einen Kult-Status wie „Eine schreckliche nette Familie.“ Insgesamt 11 Staffeln lang unterhielt der Bundy-Clan die TV-Zuschauer weltweit. Auch in Deutschland war die Serie rund um Schuhverkäufer Al Bundy ein echter Dauerbrenner und hat noch heute viele Fans.

Kein Wunder also, dass die RTL-Programmverantwortlichen mit Wiederholungen der Kult-Serie auf Zuschauerfang gehen wollten. Das Vorhaben ging aber in die Hose.

RTL setzt „Eine schrecklich nette Familie“ ab

Am Samstagmorgen- und Vormittag sendet RTL in der Regel acht Folgen von „Eine schreckliche nette Familie.“ Der Quoten-Erfolg blieb aber aus, am vergangenen Wochenende erzielte die Serie in der werberelevanten Zielgruppe lediglich Marktanteile weit unterhalb des RTL-Durchschnitts. In den Wochen zuvor stellten 7 Prozent das Maximum dar – zu wenig.

Aus dem Quoten-Debakel zieht RTL jetzt die Konsequenzen und baut den Samstag um. Statt den Bundys sehen RTL-Zuschauer bereits ab kommenden Samstag dann „Der Blaulicht-Report“ in Dauerschleife (Quelle: DWDL).

Zu den bisherigen Episoden der Scripted-Reality gesellen sich dann vier weitere. Um 4:15 Uhr morgens startet dann bereits die Show mit den nachgestellten Polizei-Einsätzen und geht bis 11:45 Uhr am Vormittag. Insgesamt zeigt RTL immer acht Episoden am Stück. Wer Fan von „Der Blaulicht-Report“ ist, kommt künftig bei RTL also voll auf seine Kosten. Danach geht es weiter mit den Gerichtsshows von Barbara Salesch und Ulrich Wetzel.

„Eine schrecklich nette Familie“ gibt es auch im Stream bei RTL+:

