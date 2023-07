Mit RTL Plus (ehemals TV NOW) bekommt ihr Zugang zu zahlreichen Inhalten im Stream. Neben den Live-Übertragungen der RTL-Sender kann man hier viele exklusive Inhalte wie Serien online ansehen. In einigen Fällen kann es passieren, dass der RTL-Plus-Stream nicht funktioniert.

Häufig kann man Probleme selbst beheben. In einigen Fällen ist RTL+ aber down. Dann hilftnichts weiter, außer Geduld. GIGA gibt Tipps und Fehlerlösungen für gängige Probleme mit dem RTL-Live-Stream-Angebot.

Ist RTL+ down? So prüft man es

In manchen Fällen liegt eine Störung direkt beim Anbieter vor. Das kann zum Beispiel bei erhöhtem Zuschaueraufkommen passieren, etwa wenn ein Deutschland-Spiel der Fußball-Nationalmannschaft bei RTL läuft oder wenn gerade Server gewartet werden. Ihr könnt bei Twitter oder allestörungen.de überprüfen, ob nur ihr Probleme beim RTL-Empfang habt oder andere Nutzer auch betroffen sind. Ist RTL+ down, müsst ihr euch leider gedulden und warten, bis die Störungen behoben sind. Falls ihr auf die aktuelle RTL-Übertragung nicht verzichten könnt, gibt es einige alternative Wege, um RTL im Live-Stream zu sehen.

Solche Mitteilungen anderer Nutzer sind ein Indiz dafür, dass RTL+ down ist:

Auch über den offiziellen Twitter-Kanal von RTL+ (früher TVNOW) wird man informiert, wenn es Probleme beim Dienst gibt.

RTL+: „Local rate limited“ – was bedeutet das?

Manchmal sehen Nutzer auch die Fehlermeldung „local_rate_limited“ beim Versuch, sich in den RTL-Plus-Account einzuloggen. Eine genaue Beschreibung gibt es für das Problem nicht. Auch hier ist aber oft die Ursache, dass sich zu viele Nutzer gleichzeitig bei dem Streaming-Dienst anmelden wollen. Das war zum Beispiel im Frühjahr 2023 der Fall, als das Europa-League-Spiel zwischen dem FC Barcelona und Manchester United im Stream gezeigt wurde. Einige Nutzer wurden aus ihrer aktiven Sitzung ausgeloggt und konnten sich danach vorübergehend nicht wieder bei RTL+ anmelden.

Tritt der Fehler „local_rate_limted“ bei euch auf, versucht den Login über ein anderes Gerät. Möglicherweise könnt ihr den Account also auf einem Smartphone nutzen, wenn es auf dem Browser nicht funktioniert hat. Meistens behebt sich der Fehler nach einiger Zeit von selbst.

So sieht man alle wichtigen TV-Sender online:

RTL Plus funktioniert nicht? Das kann man tun

Sollte RTL nur bei euch nicht laufen, überprüft, ob eure Internetverbindung richtig funktioniert. Aufgrund der hohen Datenmengen, die bei der Video-Übertragung anfallen, empfiehlt es sich, die Video-Inhalte nur in einem WLAN oder Heim-Netzwerk anzusehen. Läuft das Internet reibungslos, versucht Folgendes, wenn ihr RTL Plus im Browser anschaut:

Stellt sicher, dass der Browser in der aktuellen Version auf dem PC installiert ist.

auf dem PC installiert ist. Häufig hilft es, den Browser-Cache zu leeren.

Stellt sicher, dass keine Add-ons im Browser verwendet werden, die die Wiedergabe stören könnten. So kann zum Beispiel ein VPN, welches eine nicht-deutsche IP vorgaukelt, zu Störungen bei der RTL-Plus-Übertragung führen.

Einige Browser-Erweiterungen können auch das „Digital Right Management System“, den Kopierschutz für Videoinhalte bei RTL Plus stören. Schaltet demnach nach und nach Erweiterungen ab, um ein störendes Plug-In zu finden.

Linux-Nutzer können derzeit nicht auf RTL Plus zugreifen.

Falls ihr RTL+ über eine App, etwa auf dem Smartphone oder Fire-TV-Stick anschaut, solltet ihr sicherstellen, dass auch das Empfangsfgerät mit dem Internet verbunden ist. Startet die App oder das Gerät gegebenenfalls neu, falls etwas nicht funktioniert. Ihr solltet zudem überprüfen, ob die RTL-Plus-App auf dem neuesten Stand installiert ist und gegebenenfalls ein Update durchführen. Möglicherweise werden bekannte Fehler bei der Wiedergabe durch das Update beseitigt.

