Über ein „VPN“ (Virtual Private Network) kann man zum Beispiel mit einer IP aus dem Ausland surfen und somit bei verschiedenen Online-Diensten auf Inhalte zugreifen, die regional beschränkt sind. Wie kann man VPN bei einem Fire TV Stick einrichten?

Mit einer VPN-Verbindung kann man das Geoblocking bei Online-Diensten umgehen und so auf Inhalte zugreifen, die nicht für Zuschauer in Deutschland vorgesehen sind.

VPN auf Fire TV Stick installieren

Am einfachsten funktioniert das, indem ihr den VPN-Umweg nicht auf dem Fire TV Stick, sondern direkt am Router einrichtet, auf den der Streaming-Stick zugreift. Wie das geht, erfahrt ihr hier. Dann werden jedoch alle verbundenen Geräte über das Virtual-Private-Network umgeleitet. Wenn ihr das nicht wollt, richtet den VPN-Dienst auf dem Amazon-Fire-TV-Gerät ein.

Im Vergleich zum Apple-TV-Streaming-Gerät funktioniert die Einrichtung eines VPN auf dem Fire TV Stick recht einfach. Im Fire-TV-App-Store findet man dafür verschiedene Anwendungen. Sucht euch dort den VPN-Dienst eurer Wahl aus (VPN-Apps für Fire TV ansehen). Beachtet jedoch, dass ihr für Daten-intensive Anwendungen wie Film- und Serien-Streams vermutlich einen kostenpflichtigen Dienst benötigt. Bei den Gratis-Anbietern ist die Bandbreite meist eingeschränkt und reicht für eine reibungslose Wiedergabe nicht aus. Empfehlenswerte Streaming-Dienste für den Fire TV Stick sind unter anderem dies:

Um einen der Dienste schnell nutzen zu können, solltet ihr euch dort zuvor an einem PC anmelden. Dort könnt ihr die notwendigen Daten schnell über die Tastatur eingeben, anstatt mühsam über die Fire-TV-Fernbedienung. Aktuelle Angebote:

Fire TV: VPN einrichten

Führt die Installation der gewünschten VPN-App wie beschrieben durch und folgt den weiteren Anweisungen. Danach könnt ihr euch mit eurem zuvor erstellten Konto bei dem Online-Service anmelden. Die Funktionen sind in der Regel selbst erklärend. In den Einstellungen wählt ihr das gewünschte Land aus. Anschließend gibt der Fire TV Stick bei angesteuerten Diensten vor, sich in der entsprechenden Region zu befinden. Damit schaltet ihr die dort verfügbaren Inhalte auch von Deutschland aus für euren Fernseher frei.

Hinweis: Die Nutzung von VPN-Diensten ist zunächst legal . Es kann aber sein, dass Anbieter wie Streaming-Dienste den Zugriff auf ihre Inhalte mit diesem Umweg nicht gestatten. Wird die Nutzung eines entsprechenden Dienstes erkannt, kann der Zugriff verweigert werden. In schlimmeren Fällen kann auch komplett der verwendete Account gesperrt werden. Nutzt den Umweg also nur auf eigene Gefahr.

Einige Streaming-Dienste erkennen zudem die VPN-Verbindung und zeigen euch dann weiterhin nur die deutschen Inhalte an. Manchmal lässt sich das verhindern, indem man das Land für seinen Amazon-Account auf „USA“ oder ein anderes Zielland umstellt. Die Einstellung lässt sich hier unter dem Punkt „Länder-/Regionseinstellungen“ ändern. Dafür benötigt ihr eine Adresse in dem jeweiligen Land.

