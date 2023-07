Auf einige Inhalte von Streaming-Diensten im Ausland kann man aus lizenzrechtlichen Gründen nicht aus Deutschland zugreifen. Mit einem VPN kann man diese Geoblockade umgehen. Das funktioniert auch bei einem Apple-TV-Gerät.

Netflix hat zum Beispiel in den USA andere Inhalte als in Deutschland, bestimmte Sport-Übertragungen lassen sich mit einer deutschen IP auf Webseiten im Ausland nicht abrufen. Mit einem VPN „(Virtual Private Network“) kann man Streaming-Apps und -Seiten vorgeben, sich nicht in Deutschland, sondern in einem Wunschland zu befinden. Mehr zu dem Thema: Geoblocking umgehen und Ländersperren ausschalten. Anders als im Browser oder am Smartphone lässt sich VPN am Apple TV aber nicht einfach über eine App einrichten. Mit einem Umweg geht es trotzdem.

VPN am Apple TV: So funktioniert es

Unkompliziert klappt die Verbindung per VPN am Apple TV, wenn ihr das Streaming-Gerät über einen Windows-PC oder Mac auf das Internet zugreifen lasst, anstatt direkt über den WLAN-Router. Dann richtet ihr zunächst die VPN-Verbindung am Rechner ein.

Dafür könnt ihr verschiedene kostenlose und kostenpflichtige Dienste nutzen. Ein Nachteil bei den Gratis-VPN-Anbietern ist meistens, dass die Bandbreite und die Auswahl der Länder eingeschränkt ist und für Streaming oftmals nicht ausreicht. Diese kostenpflichtigen Anbieter sind empfehlenswert:

Wie die Einrichtung funktioniert, lest ihr hier:

Ist das VPN einmal am Windows- oder macOS-Gerät eingerichtet, öffnet ihr einen WLAN-Hotspot. Wie das geht, erfahrt ihr hier:

Über den Hotspot teilt ihr die Internetverbindung des Computers mit anderen Geräten. Stellt also am Apple-TV-Gerät ein, dass es sich nicht über den Router mit dem Internet verbindet, sondern über den Hotspot. Nutzt das Streaming-Gerät von Apple diese Verbindung, gebt ihr den Streaming-Apps vor, euch in dem im VPN ausgewählten Land zu befinden. Ihr bekommt dann also eine entsprechende IP zugewiesen und könnt auf die länderspezifischen Inhalte zugreifen.

tvOS 17 führt VPN-Support bei Apple TV ein

Alternativ richtet ihr die VPN-Verbindung in eurem Router ein. Dann greifen alle Geräte, die über den Router ins Internet gehen, auf die Umleitung zu. Erfahrt hier, wie das für D-Link-Router und Fritzbox geht:

Im Herbst erscheint mit dem Update auf tvOS 17 das neue Betriebssystem-Update für Apple-TV-Geräte. Damit wird es möglich sein, auch ohne Umwege ein VPN am Streaming-Gerät einzurichten. Eine entsprechende Option für das „Virtual Private Network“ wird es dann direkt in den Geräteeinstellungen geben. Zudem soll es dann einen Support für Drittanbieter von VPN-Apps geben. Die oben genannten Dienste wie NordVPN könnte man dann also auch auf dem Apple TV nutzen.

