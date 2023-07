In der Google-Suche haben sich einige Spielereien versteckt. „Google Feud“ ist eine davon. Die Anwendung greift die Funktion für die automatische Vervollständigung in der Suchmaschine auf und ermöglicht ein Spielererlebnis, das an die TV-Show „Familienduell“ in den 90er-Jahren erinnert.

Fernseh-Fans der 90er erinnern sich, als Werner Schulze-Erdel im Mittagsprogramm bei RTL Spielrunden mit dem Satz „Wir haben 100 Leute gefragt…“ einleitete. Kandidaten mussten dann passende Begriffe zur Frage nennen. Ähnlich funktioniert Google Feud. Das Google-Spiel könnt ihr kostenlos im Browser am PC, Android und iPhone öffnen und starten.

So funktioniert Google Feud

„Google Feud“ („Feud“ bedeutet auf Deutsch „Fehde“) präsentiert euch einen Abschnitt eines Suchbegriffs. Diesen Begriff gilt es zu vervollständigen. Rechts neben den Top-10-Ergebnissen steht die Anzahl der Punkte für den richtigen Begriff. Ihr müsst also angeben, was Google-Nutzer am häufigsten zum Bestandteil des Suchbegriffs eingegeben haben. Das sieht zum Beispiel so aus:

Welche Personen mit dem Vornamen „Sharon“ werden bei Google am häufigsten gesucht?

In jeder Spielrunde sollen 10 Begriffe mit den meisten Anfragen gefunden werden. Dabei gibt es einige informative, aber auch viele lustige und kuriose Ergebnisse. Vor dem Spielstart kann man aus den Kategorien „Kultur“, „Menschen“, „Namen“, „Fragen“, „Tiere“, „Unterhaltung“ sowie „Essen“ auswählen. Daneben gibt es eine „Frage des Tages“ und den „I’m Feeling Lucky“-Button, der zufällig eine Kategorie für euch auswählt. Jede Kategorie setzt sich aus drei Aufgaben zusammen, bevor es in die nächste Runde geht. Für jede richtige Antwort sammelt ihr Punkte, um so euren High-Score aufzustocken. Maximal drei falsche Antworten sind erlaubt, danach ist das Spiel vorbei. Bereits Punkte verfallen dann.

Weitere Spiele in der Google-Websuche:

Gibt es Google Feud auf Deutsch?

Hinweis: Auch wenn die Optik an die Suchmaschine erinnert und die Begriffe zur Google-Suche passen, das Spiel stammt nicht direkt von Google, sondern wurde von einem unabhängigen Entwickler programmiert. Das Spiel ist mittlerweile über 10 Jahre alt, wird aber immer noch gepflegt und aktualisiert. Die Daten zu den Suchvorschlägen werden der Google API entnommen. Leider gibt es nur eine englische Version des Spiels. Einen deutschen Ableger des „Google Feud“-Spiels findet ihr auf dieser Seite. Das Prinzip läuft ähnlich ab. Ihr bekommt einen Suchschnispel wie „ich brauche einen…“ angezeigt und müsst dazu 10 passende Begriffe eingeben, die in der deutschen Version von Google vorgeschlagen werden könnten.

