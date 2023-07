Wer auf einen guten Notebook-Deal am Prime Day gehofft hat, kann aufatmen: Das Lenovo IdeaPad Flex 5i ist ein kompaktes und leistungsfähiges Convertible mit Touchscreen und sehr gutem Display. Aktuell gibt’s das Gerät stark reduziert für 699 Euro. Wir erklären, warum sich das Angebot lohnt.

Flexibles Notebook für alle Alltagsaufgaben

Praktisches Notebook für Sofa, Arbeit, und Schule: Das Lenovo IdeaPad Flex 5i bietet viel Leistung und Flexibilität, ist solide verarbeitet und bietet einen Touchscreen fürs kreative Arbeiten. Normalerweise kostet das Gerät 899 Euro (Online-Bestpreis in den letzten Wochen), momentan als Prime-Day-Angebot nur noch heute 699 Euro – also ganze 200 Euro günstiger.

Lenovo IdeaPad Flex 5i: 14 Zoll Convertible-Notebook Statt 899 Euro. Convertible-Notebook mit 14-Zoll OLED-Display 3K‑Auflösung (2880x1800), Intel Core i5‑1235U, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Windows 11 Home Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 14:05 Uhr

Das Angebot ist nur gültig, solange der Vorrat reicht, maximal aber bis heute Abend um 23:59 Uhr. Ihr müsst Prime-Kunden sein, um das Angebot wahrzunehmen. Nicht-Prime-Kunden können den Dienst 30 Tage gratis testen. Unter Umständen bekommt ihr sogar noch einmal 10 Euro Guthaben obendrauf – hier nachsehen, ob ihr berechtigt seid.

In der Liste der Spezifikationen ragt vor allem das extrem hochauflösende (2.880 × 1.800) OLED-Display heraus, das bis zu 400 Nits hell wird, darauf macht die Arbeit gleich noch einmal so viel Spaß. Der Intel-Prozessor i5‑1235U (12. Generation „Alder Lake“, 10 Kerne, davon 2 Performance- und 8 Efficiency Cores, max. 4,4 GHz, 12 MB Cache) mit Intel-Xe-Grafik und 16 GB RAM bieten hinreichend Leistung für alle Alltagsaufgaben – nur neuere aufwändige 3D-Spiele dürften wohl etwas zu viel für das Notebook sein.

Perfekt, um z. B. im Zug Filme zu schauen: Das IdeaPad 5i Flex kann einfach in den Dachmodus geklappt und auf den Tisch gestellt werden. (Bildquelle: Lenovo)

Dank des Displays mit 14-Zoll-Diagonale und 1,5 kg Gewicht ist das Notebook schön portabel und passt in jeden Rucksack. Da es sich um ein Convertible handelt, lässt sich das Notebook alternativ auch als Tablet verwenden oder im Dach-Modus aufstellen, gesteuert wird dann per Touchscreen. Mit Windows 11 Home ist auch ein modernes Betriebssystem an Bord. Die Laufzeit des 52-Wh-Akkus mit „bis zu 7 Stunden“ an.

Auch bei den Anschlüssen lässt sich Lenovo nicht lumpen: 2× USB-A 3.2, 1× USB-C (auch zum Laden), eine Klinkenbuchse für Kopfhörer, ein SD-Speicherkarten-Slot und sogar ein HDMI-1.4b-Ausgang gehören heutzutage nicht mehr unbedingt zum Standard. Mit Wi‑Fi 6 und Bluetooth 5.1 ist man auch auf der sicheren Seite, was kabellose Standards angeht.

Was taugt das Notebook?

Angesichts der Spezifikationen ist das ein hervorragendes Angebot für ein Notebook der oberen Mittelklasse. Wer einen flexiblen Allrounder mit hervorragendem Display sucht, macht hier nichts falsch.

Spieler sollten in dieser Preisklasse allerdings eher zum Lenovo IdeaPad Gaming 3 greifen – das bietet zum gleichen Preis ein größeres Display und eine dedizierte Grafikkarte.

Weitere aktuelle Schnäppchen findet ihr in unserer Deal-Übersicht zum Amazon Prime Day.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.