Der Amazon Prime Day 2023 läuft nur noch heute! Prime-Mitglieder können sich bis Mittwochabend erstklassige Schnäppchen aus vielen Bereichen sichern. Hier bekommt ihr die wichtigsten Infos zum großen Shopping-Event und einen Überblick der besten Angebote im Live-Ticker.

Prime Day 2023: Die besten Angebote im Ticker

Der Prime Day findet 2023 am 11. und 12. Juli statt (bei Amazon ansehen). Während der 48-stündigen Rabattschlacht haben Prime-Mitglieder die Möglichkeit, die besten Amazon-Schnäppchen des Jahres zu ergattern. Falls ihr noch kein Prime habt, könnt ihr den Dienst kostenlos testen, alle Angebote mitnehmen und nach dem Prime Day wieder kündigen (zur 30-tägigen Testphase).

Top 10 Prime-Day-Deals: Das sind unsere Favoriten

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G (64 GB) Statt 229,90 Euro UVP: Dual-SIM-Smartphone mit 64GB / 4GB RAM. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 09:10 Uhr

Nintendo Switch OLED (Weiß) + The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Statt ca. 440 Euro (UVPs kombiniert). Konsole + Spiel im Bundle. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 09:14 Uhr

Apple AirPods (3. Generation) mit Lightning-Ladecase ​​​​​​​ Statt 209 Euro UVP: Bluetooth-Kopfhörer mit bis zu 6 Stunden Wiedergabe. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 09:37 Uhr

Samsung Galaxy Watch 4 Classic Statt 219,99 Euro: Runde Bluetooth-Smartwatch mit 46 mm Durchmesser, Wear OS, drehbarer Lünette, zahlreichen Fitness-Funktionen, inkl. 36 Monate Amazon-exklusiver Herstellergarantie. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 09:44 Uhr

tado° Basic smartes Heizkörperthermostat Statt 249,99 Euro UVP: Wifi Starter Kit V3+, inkl. 3 x Thermostat für Heizung – digitale Heizungssteuerung per App – einfache Installation – kompatibel mit Alexa, Siri und Google. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 10:44 Uhr

Ariete Pizzaofen 919 Statt 110 Euro UVP: Extrem beliebter Pizzaofen für perfekte Pizza in nur 4 Minuten, inkl. 5 Garstufen, feuerfester Platte zum Wiederaufwärmen und Holzbrettchen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 10:23 Uhr

Jackery Solargenerator 500 + Solarpanel Coupon-Code aktivieren – finaler Preis an der Kasse. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 09:37 Uhr

Bose SoundLink Flex Statt 169,95 Euro UVP: Bluetooth Speaker, kabelloser, wasserdichter, tragbarer Outdoor-Lautsprecher in Schwarz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 08:28 Uhr

SanDisk Ultra (512 GB) Statt 53,99 Euro UVP: Speicherkarte 512 GB + Adapter, für Kameras, Smartphones und Tablets, mit bis zu 150 MB/s Übertragung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 08:28 Uhr

AVM FRITZ!Box 7590 AX Statt 239 Euro: Wi-Fi 6 Router mit 2.400 MBit/s (5 GHz) und 1.200 MBit/s (2,4 GHz), bis zu 300 MBit/s mit VDSL-Supervectoring 35b. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 11:21 Uhr

Weitere Angebote aus allen Kategorien

Amazon-Dienste und -Freebies

Amazon-Devices

Fire TV Stick 4K Statt 74,99 Euro UVP: Smarter Fire-TV-Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung. Angebot nur für Prime-Kunden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 08:52 Uhr

Fire TV Stick 4K Max Statt 64,99 Euro UVP: 4K Ultra HD mit Unterstützung für Dolby Vision und Dolby Atmos. TV Steuerungstasten, Alexa-Sprachfernbedienung und Wi-Fi-6-Verbindung. Angebot nur für Prime-Kunden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 08:59 Uhr

Der neue Echo Dot (5. Generation) Statt 59,99 Euro UVP: Smarter Lautsprecher mit Alexa und verbessertem Klang. Angebot nur für Prime-Kunden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 10:23 Uhr

Echo Dot Kids (5. Generation) Statt 74,99 Euro UVP: Dieser Echo Dot wurde speziell für Kinder entwickelt und verfügt über eine Kindersicherung, die unangemessene Inhalte einschränkt. Angebot nur für Prime-Kunden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 09:36 Uhr

Echo Dot mit Uhr (5. Generation) Statt 74,99 Euro UVP: Smarter Lautsprecher mit Alexa und integrierter Uhr. Angebot nur für Prime-Kunden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 11:21 Uhr

Der neue Echo Show 5 (3. Generation) Statt 109,99 Euro UVP: Kompakter smarter Touchscreen mit Alexa zum Steuern deines Smart Homes und mehr. Angebot nur für Prime-Kunden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 09:36 Uhr

Echo Show 5 (2. Generation) Statt 84,99 Euro UVP: Smart Display mit Alexa und 2-MP-Kamera. Angebot nur für Prime-Kunden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 10:23 Uhr

Amazon Fire Max 11 Tablet Statt 269,99 Euro UVP: Amazons bisher leistungsstärkstes Tablet, mit 11-Zoll-Display, Octa-Core-Prozessor, 4 GB RAM, 14 Stunden Akkulaufzeit und 64 GB internem Speicher. Mit Werbung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 08:28 Uhr

Blink Mini Statt 34,99 Euro: Kompakte, smarte Plug-in-Sicherheitskamera für innen, 1080p-HD-Video, Nachtsicht, Zwei-Wege-Audio, Bewegungserfassung, funktioniert mit Alexa. Angebot nur für Prime-Kunden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 09:36 Uhr

Blink Outdoor Statt 99,99 Euro UVP. Kabellose, witterungsbeständige HD-Sicherheitskamera mit zwei Jahren Batterielaufzeit. Angebot nur für Prime-Kunden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 10:59 Uhr

Smartphones, Tablets, Wearables & Zubehör

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G (64 GB) Statt 229,90 Euro UVP: Dual-SIM-Smartphone mit 64GB / 4GB RAM. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 09:10 Uhr

Motorola Moto G22 (64 GB) Statt 169,99 Euro UVP: Dual-SIM-Smartphone mit 4 GB RAM und 64 GB internen Speicher. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 08:28 Uhr

Samsung Galaxy Tab A8 WiFi Statt 159 Euro: Android-Tablet mit 10,5 Zoll TFT-Display, vier Lautsprechern, Octa-Core-Prozessor, 3 GB RAM, 32 GB Speicher und 7.040 mAh Akku. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 09:17 Uhr

Amazfit Bip 3 Smartwatch Statt 59,90 Euro UVP: Fitnessuhr mit 1,69 Zoll Farbdisplay, 50 Zifferblättern, 60 Sportmodi, 5 ATM wasserdicht, 14 Tage Akkulaufzeit, Herzfrequenz- und SpO2-Monitor. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 08:35 Uhr

Apple AirTag Statt 39 Euro: Bluetooth-GPS-Tracker. Behalte deine Sachen und Ihre anderen Geräte im Auge und finde sie mit der „Wo ist?“ App. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 11:24 Uhr

Samsung Galaxy Watch4 (40 mm) Statt 139,49 Euro: Runde Smartwatch mit Wear OS, Fitnesstracker, mit Aluminiumgehäuse und Bluetooth. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 10:31 Uhr

Samsung Galaxy Watch 4 Classic Statt 219,99 Euro: Runde Bluetooth-Smartwatch mit 46 mm Durchmesser, Wear OS, drehbarer Lünette, zahlreichen Fitness-Funktionen, inkl. 36 Monate Amazon-exklusiver Herstellergarantie. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 09:44 Uhr

Lenovo Tab M9 (9 Zoll) Statt 149 Euro: Android-Tablet mit 1340x800-Auflösung, WideView, 3GB RAM, 32GB SSD und Wi-Fi. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 09:17 Uhr

Fernseher

Amazon Fire TV 2 (32 Zoll) Statt 279,99 Euro UVP: Smart TV von Amazon mit 720p, HDR10, HLG und Sprachsteuerung mit Alexa. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 10:54 Uhr

Amazon Fire TV 4 (43 Zoll) Statt 499,99 Euro UVP: Smart TV von Amazon mit 4K Ultra HD, HDR10, HLG und Dolby Digital Plus. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 08:28 Uhr

Samsung Crystal UHD (55 Zoll) Statt 549 Euro: Beliebtes 2023er Modell mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 08:28 Uhr

Amazon Fire TV Omni (55 Zoll) Statt 799,99 Euro UVP: 4K-QLED-Smart-TV von Amazon mit 60 Hz, lokalem Dimming und Sprachsteuerung mit Alexa. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 09:10 Uhr

LG OLED55CS9LA OLED TV (55 Zoll) Statt 1.399 Euro UVP: OLED Fernseher mit Cinema HDR, 120 Hz, Smart TV [Modelljahr 2022]. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 09:10 Uhr

LG OLED65CS9LA OLED-TV (65 Zoll) Statt 2.899 Euro UVP: OLED-Fernseher der Premium-Klasse mit 120 Hz, 4x HDMI 2.1, Dolby Vision IQ, HDR10 Pro, HLG und Twin Triple Tuner. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 08:28 Uhr

LG OLED77CS9LA OLED-TV (77 Zoll) Statt 2.399 Euro UVP: Riesiges OLED-TV mit 77-Zoll-Diagonale, 4× HDMI 2.1, Dolby Vision. Modelljahr 2022. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 09:38 Uhr

Konsolen und Gaming

Nintendo Switch – OLED Zelda-Modell inkl. Spiel Statt 439,98 Euro – limitierte Nintendo Switch im Zelda-Design. Das neue The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom liegt dem Bundle bei. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 09:18 Uhr

Sony PlayStation 5 (Disk) inkl. 2. DualSense Controller Statt ca. 610 Euro. Bundle aus PS5 und 2. DualSense-Controller für Spielspaß zu zweit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 08:29 Uhr

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo Switch) Statt 58 Euro. Hochgelobtes Action-Adventure und Nachfolger von „Breath of the Wild“ für die Nintendo Switch. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 10:36 Uhr

PC & Speicher

Microsoft 365 Family Statt 99,99 Euro UVP: Office-Paket für 1 Jahr und bis zu 6 Nutzer. Funktioniert auf mehreren PCs/Macs, Tablets und mobilen Geräten, inkl. Microsoft Defender. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 10:44 Uhr

Samsung T7 Portable SSD (1 TB) Statt 104,90 Euro UVP: Portable SSD mit USB 3.2 Gen.2 und 1.050 MB/s Lesen, 1.000 MB/s Schreiben. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 09:18 Uhr

Dell S2721NX (27 Zoll) Statt 199 Euro UVP: HD-Monitor mit 1920 x 1080, IPS, 8 ms, 75Hz, 300cd/m², HDMI, Audio Out und AMD FreeSync. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 09:26 Uhr

WD Elements 18 TB: Externe Festplatte Statt 316,80 Euro: Externe Festplatte mit viel Speicher. ~15,55 Euro pro TB. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 08:28 Uhr

Dell SE2422HX (23,8 Zoll) Statt 144 Euro: Full-HD-Monitor mit VA-Panel, 12 ms Reaktionszeit, 75Hz, 250cd/m², VGA, HDMI, und 3 Jahre Dell Austauschservice. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 09:17 Uhr

AVM FRITZ!Box 7590 AX Statt 239 Euro: Wi-Fi 6 Router mit 2.400 MBit/s (5 GHz) und 1.200 MBit/s (2,4 GHz), bis zu 300 MBit/s mit VDSL-Supervectoring 35b. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 11:21 Uhr

AVM FRITZ!Repeater 6000 Statt 259 Euro UVP: WiFi 6 Repeater mit drei Funkeinheiten: 5 GHz (2 x bis zu 2.400 MBit/s), 2,4 GHz (bis zu 1.200 MBit/s), 2,5-Gigabit-LAN. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 09:10 Uhr

Epson Workforce WF-2960DWF Statt 134,99 Euro UVP: DIN-A4-Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker mit Scanner, Kopierer, Fax, ADF, WiFi, Ethernet, NFC und Duplex. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 11:21 Uhr

Logitech MX Master 2S Statt 73,99 Euro: Kabellose Maus mit Bluetooth und 2.4GHz Verbindung via Unifying USB-Empfänger, 4000 DPI Sensor, Wiederaufladbarer Akku, Multi-Device, 7 Tasten, PC/Mac. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 09:18 Uhr

Logitech C920 HD Statt 59,99 Euro: Webcam mit Full-HD 1080p, mit 78° Blickfeld, Autofokus, Belichtungskorrektur, USB-Anschluss. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 08:28 Uhr

Samsung 970 EVO Plus (1 TB) Statt 99,90 Euro UVP: Interne SSD mit M.2 via NVMe, PCIe 3.0, bis zu 3.500 MB/s Lesegeschwindigkeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 10:59 Uhr

WD_BLACK SN850 PCIe 4.0 M.2-SSD (2 TB) inkl. Kühlkörper 2 TB SSD-Speicher, max. 7.000 MB/s Lese- und 5.100 MB/s Schreibgeschwindigkeit. Kompatibel mit und zertfiziert für die PS5. Kühlkörper inbegriffen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 09:00 Uhr

SanDisk Ultra (512 GB) Statt 53,99 Euro UVP: Speicherkarte 512 GB + Adapter, für Kameras, Smartphones und Tablets, mit bis zu 150 MB/s Übertragung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 08:28 Uhr

Samsung Evo Select (256GB) Statt 22,90 Euro UVP: MicroSDXC-Speicherkarte mit UHS-I U3, 130 MB/s, Full HD & 4K-Unterstützung, inklusive SD-Adapter. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 09:25 Uhr

Kopfhörer & Lautsprecher

Sony WF-1000XM4 Statt 179,99 Euro: True Wireless Noise Cancelling-Earbuds mit bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 09:10 Uhr

Sony WH-1000XM4 Statt 379 Euro UVP: Kabellose Bluetooth-Noise-Cancelling-Kopfhörer mit Schnellladefunktion und einer Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 10:58 Uhr

Apple AirPods (2. Genration) mit Lightning-Ladecase ​​​​​​ Statt 159 Euro UVP: Bluetooth-Kopfhörer mit kabelgebundenem Ladecase und automatischem Einschalten und Verbinden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 10:24 Uhr

Apple AirPods (3. Generation) mit Lightning-Ladecase ​​​​​​​ Statt 209 Euro UVP: Bluetooth-Kopfhörer mit bis zu 6 Stunden Wiedergabe. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 09:37 Uhr

Samsung Galaxy Buds Live Statt 123,95 Euro UVP: Bluetooth-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung und bis zu 6 Stunden Wiedergabezeit. Top-Sprachqualität durch 3 Mikrofone. Funktionssteuerung per Touchpad. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 08:41 Uhr

Soundcore Life P2 Mini Statt 39,99 Euro UVP: In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer mit intensivem Bass, bis zu 32 Stunden Akkulaufzeit und USB-C-Anschluss. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 09:10 Uhr

Soundcore Life Q30 Statt 79,99 Euro: Bluetooth-Kopfhörer mit Klinkenanschluss, Hybrid-Active-Geräuschisolierung und einer Akkulaufzeit von bis zu 60 Stunden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 09:14 Uhr

Denon DHT-S216 2.1 TV Soundbar Statt 219 Euro UVP: Soundbar mit integriertem Subwoofer, Bluetooth, HMDI ARC, 4K UHD, Dolby Digital, DTS und DTS Virtual:X. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 09:25 Uhr

Sonos One (Gen2) Statt 209,99 Euro: Kompakter Smart Speaker mit integrierter Sprachsteuerung und AirPlay. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 09:17 Uhr

Soundcore Motion Boom Statt 109,99 Euro UVP: Bluetooth-Lautsprecher mit BassUp Technologie, IPX7 Wasserschutz und bis zu 24 Stunden Akku. Coupon aktivieren und 15 Prozent sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 09:17 Uhr

Küche, Haushalt & Outdoor

Philips OneBlade Face & Body QP2620/30 Statt 41,80 Euro: Multifunktionsrasierer – Rasieren, Trimmen und Stylen für Körper und Gesicht – mit 2 Originalklingen, verstellbarem 5-in-1-Kamm, 1 Körperkamm und 1 Hautschutz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 10:23 Uhr

Brüder Mannesmann M29084 Werkzeugkoffer Statt 44,99 Euro: 87-teiliger Werkzeugkoffer aus der Mannesmann Green Line Werkzeuglinie. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 09:36 Uhr

Bosch Professional Akkuschrauber Bosch GO Statt 68,09 Euro UVP: Kompakter Akkuschrauber inkl. Bit-Set, USB-Ladekabel, 25-teilig. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 09:25 Uhr

Beurer BR 60 Insektenstichheiler Statt 35,99 Euro UVP: Kleiner und handlicher Stichheiler zur Behandlung von Insektenstichen- und bissen, lindert Juckreiz und Schwellungen, ohne chemische Stoffe. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 10:23 Uhr

Xiaomi Robot Vacuum S12 Statt 299,99 Euro UVP: Saug- und Wischroboter, Smart Reinigungsplan mit LDS Navigation, 4000 Pa Saugkraft, 130 Min Laufzeit, Ladestation, App-Steuerung, kompatibel mit Google und Alexa. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 09:18 Uhr

Ecovacs Deebot T9 AIVI Statt 599 Euro UVP: Sehr gut bewerteter Saugroboter mit Wischfunktion und vielen Extras. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 08:28 Uhr

Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 Statt 109,99 Euro UVP: Elektrische Schallzahnbürste mit 2 Programmen für Reinigung und Pflege. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 09:17 Uhr

Philips 2200 Serie EP2220/10 Statt 399,99 Euro UVP: Kaffeevollautomat mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Inkl. Milchaufschäumer, 2-Tassen-Funktion, herausnehmbarer Brühgruppe und Heißwasserfunktion. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 10:16 Uhr

De'Longhi Magnifica S ECAM11.112.B Statt 399 Euro UVP: Kaffeevollautomat mit Milchaufschäumdüse für Cappuccino, mit Espresso Direktwahltasten und Drehregler, 2-Tassen-Funktion. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 11:09 Uhr

Weber Q2000 Gasgrill Statt 499 Euro UVP: 55 x 39 cm, mit Standfuß und ausklappbaren Seitentischen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 08:28 Uhr

OOONO CO-Driver NO1 Blitzerwarner Statt 49,95 Euro UVP: Warnt vor Blitzern und Gefahren im Straßenverkehr in Echtzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 10:24 Uhr

OOONO Park elektronische Parkscheibe Statt 29,99 Euro UVP: Automatische digitale Parkscheibe mit Zulassung vom Kraftfahrt-Bundesamt nach StVO. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 10:24 Uhr

Philips SpeedPro FC6723/01 Statt 279,99 Euro UVP: kabelloser Handstaubsauger mit 180-Grad-Saugdüse und bis zu 30 Minuten Reinigungskraft. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 09:10 Uhr

Reolink Argus Eco + Solarpanel Statt 99,99 Euro: Kabellose WLAN-Solar-Überwachungskamera für Außen mit Akku, 1080p und Bewegungsmelder. Coupon aktivieren und 5 Prozent sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 09:10 Uhr

Vornado 533 Statt 89,99 Euro UVP: Kleiner Ventilator, Tischventilator, Windmaschine, kompakter Lüfter mit 48W. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 08:28 Uhr

Tefal OptiGrill+ GC712D Statt 129,99 Euro UVP: intelligenter Kontaktgrill mit 6 Grillprogrammen. Passt Temperatur + Grillzyklus ans Grillgut an. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 10:24 Uhr

Amazon Prime Day: Wie funktioniert das Shopping-Event?

Wie der Name bereits vermuten lässt, ist der Prime Day ein exklusives Shopping-Event, bei dem nicht alle Amazon-Kunden Zugriff auf die Angebote haben, sondern ausschließlich Prime-Mitglieder. Prime kostet 89,90 Euro im Jahr oder 8,99 Euro im Monat und bietet viele weitere Vorzüge. Treue Amazon-Kunden besitzen ohnehin schon Prime und wer sich unsicher ist, kann den Service 30 Tage gratis testen.

Tipp: Startet den kostenlosen Probemonat kurz vor dem Prime Day, um alle Vorteile des Events mitzunehmen. So habt ihr beispielsweise 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote, was vor allem am Prime Day das Zünglein an der Waage sein kann. Falls euch Prime nicht zusagt, könnt ihr die Mitgliedschaft in eurem Amazon-Account mit nur wenigen Klicks wieder kündigen.

Nicht nur Prime-Mitglieder können bei Amazon sparen:

Wie bereite ich mich optimal auf den Prime Day 2023 vor?

Um optimal vorbereitet in die Rabattschlacht zu ziehen und das maximale Sparpotential auszuschöpfen, solltet ihr folgende Dinge tun:

Nicht-Prime-Mitglieder sollten den Gratis-Monat (hier anmelden) kurz vor Event-Start nutzen. Legt euch vorab Wunschlisten mit Produkten an, die ihr kaufen wollt und installiert die Amazon-App. Dann werdet ihr benachrichtigt, sobald euer Wunschprodukt am Prime Day günstiger zu haben ist. Amazon-Angebote, die in Kürze starten, können beobachtet werden. Auch dann bekommt ihr eine Push-Benachrichtigung, sobald es losgeht. Wichtiger Tipp: Preise vergleichen lohnt sich, ist aber auch anstrengend. Ihr könnt euch die Mühe auch sparen, indem ihr regelmäßig bei den GIGA Deals reinschaut. Wir berichten nur über (Amazon-) Schnäppchen, die konkurrenzlos günstig sind. Falls ihr doch selbst Preise vergleichen wollt: Erst das Produkt in den Warenkorb legen, dann bei idealo, Geizhals und Co. reinschauen. Ansonsten ist der Artikel ausverkauft, bevor ihr erfahren habt, ob es überhaupt ein Schnäppchen war. Generell gilt: Tagesdeals sind interessanter als Blitzdeals, aber auch Tagesangebote können innerhalb weniger Minuten ausverkauft sein! Vor allem heißbegehrte Konsolen-Bundles waren in der Vergangenheit in Windeseile vergriffen. Clevere Schnäppchenjäger wissen, dass die besten Angebote im Amazon Retourenkauf-Shop (ehemals Warehouse-Deals) zu finden sind. Am Prime Day gibt’s meist nochmal bis zu 30 Prozent Rabatt auf die ohnehin schon reduzierten Versandrückläufer. Das Reinschauen lohnt sich also, aber ihr solltet zügig zuschlagen, denn bei den Deals beim Amazon-Retourenkauf handelt es sich um Einzelstücke. Was weg ist, ist weg.

Weitere Spar-Tipps rund um den Prime Day findet ihr in diesem Video:

4 Tipps, mit denen du beim Amazon Prime Day richtig sparen kannst Abonniere uns

auf YouTube

Sollen die Prime-Day-Angebote den Black Friday ersetzen?

Natürlich denken viele von euch bei Amazon-Angeboten im Herbst zuerst einmal an den Black Friday oder Cyber Monday. Jedoch soll der Prime Day diesen Herbst nicht den Black Friday oder Cyber Monday ersetzen, sondern euch nur eine weitere exklusive Möglichkeit geben, gute Schnäppchen zu ergattern. Da der 2. Prime Day am 11. und 12. Oktober stattfand, wird es auch zu keiner Überschneidung der Rabattaktionen kommen, da jene Shopping-Events im Jahr 2022 für den 25. und 28. November angesetzt war. Dieses Jahr wird es höchstwahrscheinlich wieder ähnlich ablaufen.

