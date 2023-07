Wenn ihr bereits vor allen anderen in die neuen Funktionen von macOS-Sonoma hineinschnuppern wollt, könnt ihr die macOS-Beta installieren. Die neue macOS-Version wird im Herbst veröffentlicht, die Beta-Phase für macOS 14 Sonoma läuft aber bereits. Die Public-Beta kann ab sofort installiert werden.

MacOS Facts

Apple ermöglicht es, interessierten Nutzern am „Public Beta“-Programm teilzunehmen. So kann man vorab die neueste Version austesten. Da sich Sonoma aber noch in der Entwicklung befindet, solltet ihr das Betriebssystem nur auf einem Mac oder MacBook installieren, das ihr nicht regelmäßig nutzt und eure Daten per Backup sichern. Aufgrund des frühen Entwicklungsstadiums kann es zu Problemen und Abstürzen kommen.

macOS Sonoma: Public Beta installieren

Einfacher ist die Installation ab Juli, wenn die „Public Beta“-Phase von macOS startet. Dann benötigt ihr keinen Developer-Account mehr. Nutzt ihr macOS 13.4 oder älter, installiert zunächst das Tool „macOS Developer Beta Access Utility“. Für die Installation müsst ihr euch zunächst beim Beta-Programm von Apple anmelden:

Steuert dann die Webseite für das Public-Beta-Programm an. Meldet euch hier mit eurer Apple-ID an. Geht auf „macOS“. Drückt auf „Registriere deinen Mac“. Wählt die Option „Beta-Updates aktivieren“ aus. Hier erreicht ihr die Systemeinstellungen des Macs oder Macbooks. Es werden verschiedene Optionen aufgeführt. Wählt die Beta-Version aus, die ihr installieren wollt. Daneben könnt ihr euch hier auch wieder vom Beta-Programm abmelden.

Einmal registriert, installiert ihr die neue Vorab-Version so:

Steuert die Systemeinstellungen an, Wählt den Abschnitt „Allgemein“ aus. Hier findet ihr das Menü für die „System-Updates“. Drückt auf das „i“-Symbol bei „Beta Updates“. Wählt aus, welche Beta-Version ihr installieren wollt. Überprüft, ob die richtige Apple-ID ausgewählt ist. Bestätigt die Eingaben mit „Fertig“. Falls vorhanden, wird nun die neue Version von macOS Sonoma installiert.

Je nach Alter eures Macs oder MacBooks und der Internetgeschwindigkeit kann die Installation bis zu 40 Minuten dauern. MacOS 14 Sonoma ist mit diesen Geräten kompatibel:

MacBook Air 2018 oder neuer

MacBook Pro 2018 oder neuer

iMac 2019 oder neuer

iMac Pro 2017

Mac Mini 2018 oder neuer

Mac Studio 2022

Mac Pro 2019 oder neuer

macOS Beta installieren (Entwickler)

Bislang war die Beta-Version von macOS Sonoma nur für Entwickler verfügbar. Vor der Public-Beta-Phase müsst ihr also am „Developer“-Programm teilnehmen, um die Beta zu installieren. Der Zugang kostet 99 US-Dollar im Jahr. Die öffentliche Beta-Phase startete Mitte Juli. Seid ihr im Developer-Programm, könnt ihr macOS Sonoma so herunterladen und installieren:

Erstellt zunächst ein Backup von eurem Mac. Auf der Apple-Developer-Webseite meldet ihr euch für das Beta-Programm an. Loggt euch mit eurer Apple-ID ein. Wenn ihr die Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzt, schaltet den Zugang frei. Nach dem Login seht ihr im linken Menü unter den Ressourcen den Einstieg in den „Download“-Bereich. Ihr seht nun die verfügbaren Downloads. Wählt macOS 14 Beta aus. So erhaltet ihr eine pkg-Datei. Führt nach dem Download einen Doppelklick darauf aus. Das „MacOS Developer Access“-Tool wird installiert. In den Systemeinstellungen könnt ihr ein „Software Update“ durchführen. Hier sollte der Eintrag „macOS 13 Beta“ auftauchen. Ladet das Update herunter. Anschließend sollte die Installationsanwendung automatisch starten. Ist das nicht der Fall, steuert die Übersicht eurer Anwendungen an. Führt die Installation aus und folgt den Anweisungen. Wählt dabei die Festplatte aus, wo die Beta installiert werden soll.

Während der Einrichtung startet der Mac einige Mal neu. Danach könnt ihr mit den neuen Funktionen von Sonoma loslegen.

macOS Beta entfernen

Wenn ihr kein Interesse mehr an der Beta habt, müsst ihr euch zunächst abmelden und anschließend macOS-Beta entfernen:

Ruft hierfür die Systemeinstellungen eures Macs auf. Hier wählt ihr „Softwareupdate“. Unter „Details“ sollte der Eintrag „Dieser Mac ist im Apple Beta Software-Programm registriert“ stehen. An dieser Stelle könnt ihr die Standardeinstellungen wiederherstellen. So werden keine neuen Betas mehr installiert. Sobald macOS Sonoma final veröffentlicht wird, könnt ihr ein Update über die Systemeinstellungen durchführen.

Apple MacBook Pro 13,3 Zoll (256 GB) Statt 1.449 Euro UVP: Leistungsstarkes Notebook von Apple mit Retina-Display, 4K-Auflösung, M1-Chip (16 Kerne), Touch Bar, 8 GB RAM, 256 GB SSD und einer Akkulaufzeit von bis zu 17 Stunden. Das Produkt ist nicht mehr verfügbar. Zuletzt geprüft: 14.07.2023 11:03 Uhr

Wollt ihr die Beta-Version gar nicht mehr nutzen, müsst ihr ein macOS-Backup aus der „Time Machine“ wiederherstellen. Alternativ formatiert ihr den Mac komplett und setzt ihn neu auf.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.