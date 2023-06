Vor kurzem hat Apple ein MacBook Air mit 15-Zoll-Display vorgestellt. Nur wenige Tage nach dem Marktstart ist das Notebook bei ersten großen Händlern schon mit einem Rabatt erhältlich.

Amazon verkauft MacBook Air mit 15-Zoll-Display mit 100 Euro Rabatt

Amazon verkauft das MacBook Air mit 15-Zoll-Display mit ordentlich Rabatt. (Bildquelle: Amazon)

Das MacBook Air ist Apples beliebtestes Notebook, kein MacBook verkauft sich besser. Mit dem neuen 15-Zoll-Modell erweitert der Hersteller jetzt seinen Kassenschlager. Apple verlangt mindestens 1.599 Euro. Die ersten großen Elektronikhändler unterbieten die UVP nun aber deutlich.

Bei Amazon ist das MacBook Air mit 15-Zoll-Display für 1.499 Euro erhältlich (bei Amazon ansehen) und damit 100 Euro günstiger als bei Apple selbst. Der Preis gilt allerdings nur für das Modell in der Farbe Space Grau und mit 256 GB Speicher. Andere Farbvarianten sind etwas teurer.

Für wen eignet sich das MacBook Air mit 15-Zoll-Display?

Das MacBook Air mit 15-Zoll-Display eignet sich für alle, die auf der Suche nach einem leistungsstarken und leichten Notebook sind, denen das Standard-Air (13,3-Zoll-Display) aber zu klein ist.

Im MacBook Air mit 15-Zoll-Display steckt der M2-Chip, der für eine hohe Leistung sorgt. Von Haus aus gibt es 8 GB RAM und 256 GB internen Speicher. Wer mehr möchte, muss tiefer in die Tasche greifen. Gegen Aufpreis stehen auch Versionen mit bis zu 24 GB Arbeitsspeicher und 2 TB SSD bereit.

Alles zum neuen MacBook Air 15 Zoll im Video:

MacBook Air M2 (15 Zoll) – Apples Vorstellung

MacBook Air: 13 Zoll oder lieber 15 Zoll?

Abgesehen von den Unterschieden in Abmessungen und Gewicht, die dem 15-Zoll-Display geschuldet sind, gibt es zwischen 13- und 15-Zoll-Modell keine nennenswerten Unterschiede. Im 15er Air ist die 10-Kern-GPU aber standardmäßig dabei, die im 13er Air erst in der Variante mit 512 GB Speicherplatz an Bord ist.

Zudem hat das 15-Zoll-Modell ein 6-Lautsprecher-System, beim 13-Zoll-Modell gibt es hingegen ein 4-Lautsprecher-System.

