Auf Amazon Prime können sich hartgesottene Filmfans aktuell zwei extrem brutale Horrorfilme zum Spitzenpreis ausleihen. Wir stellen euch die beiden Splatterfilme vor, die im vergangenen Jahr für einige kontroverse Diskussionen gesorgt haben.

Diese Horrorfilme sind nichts für schwache Nerven

Amazon hat eine neue 99-Cent-Aktion für Prime-Mitglieder gestartet. Bis kommenden Sonntag können sich Prime-User 46 Filme zum Top-Preis ausleihen. Darunter befinden sich Publikumslieblinge (Der gestiefelte Kater 2), echte Klassiker (Jagd auf Roter Oktober) und ein paar richtig derbe Horrorfilme.

Hartgesottene Filmfans freuen sich vor allem über Terrifier 2 in der Uncut-Fassung. Der extrem brutale Horrorfilm hat 2022 aufgrund seiner expliziten Gewalt für reichlich Furore im Netz gesorgt. Besonders die ellenlangen Tötungsszenen, bei denen sich manche Kinogänger angeblich sogar übergeben haben, waren ein wahrer Segen für das virale Marketing und den Ruf des Films.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zu Terrifier 2 ansehen:

Terrifier 2 - Trailer Deutsch

Allerdings müsst ihr nicht nur einen starken Magen haben, sondern auch reichlich Geduld, denn die Schlachtplatte von Regisseur Damien Leone bringt es auf eine kolossale Spielzeit von 138 Minuten. Diese absurde Länge wurde von vielen Fans auch massiv kritisiert.

Insgesamt kam Terrifier 2 aber sowohl bei Kritikern als auch beim Publikum ziemlich gut. So hält der blutige Streifen einen positiven Score von 85 Prozent auf Rotten Tomatoes. Wirklich viel Story solltet ihr aber nicht erwarten. Terrifier 2 lebt vor allem von seinen heftigen Schauwerten und der fiesen Performance von David Howard Thornton in seiner Rolle als Art the Clown.

Koreanischer Splatterfilm begeistert Kritiker

In der 99-Cent-Aktion von Amazon befindet sich aber noch ein weiterer Horrorfilm, der keine halben Sachen macht. Die Rede ist von Project Wolf Hunting. Die koreanische Metzelorgie wurde mehrfach von der FSK abgelehnt und ist schlussendlich dann doch unzensiert in Deutschland erschienen. Eine ziemliche Überraschung in Anbetracht der Tatsache, dass der Film eine reine Splatter-Party ist.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zu Project Wolf Hunting ansehen:

Project Wolf Hunting | Trailer deutsch

Auch dieser Film wurde von der überwiegenden Mehrheit der Kritiker gelobt: 88 Prozent auf Rotten Tomatoes. Wer also einen Faible für viel Blut und Gekröse hat, der wird bei diesem Streifen voll auf seine Kosten kommen. Wer es dagegen lieber unheimlich mag, der sollte besser passen.