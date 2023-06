Seit Tagen sind Gerüchte über einen Film zu The Legend of Zelda im Umlauf. Illumination wäre angeblich dabei, einen großen Deal mit Nintendo abzuschließen. Nun ist klar, dass es sich dabei nur um ein Gerücht handelt und Fans hätten eh einen ganz anderen Wunsch.

The Legend of Zelda Facts

The Legend of Zelda: Film bisher nicht geplant

Dass Videospiel-Verfilmungen gut funktionieren können, haben spätestens die Filme zu Sonic und Super Mario Bros. bewiesen. Auch The Legend of Zelda würde sich aufgrund der umfangreichen Möglichkeiten durchaus für einen Film eignen, der scheint allerdings nicht geplant zu sein – zumindest nicht bei Illumination.

Das Gerücht kam auf, als sich Filmkritiker Jeff Sneider in einem Podcast zu einem möglichen Film äußerte. Er hätte den Tipp bekommen, Universal würde kurz davorstehen, einen großen Deal abzuschließen. Dabei würde es sich um die Franchise zu The Legend of Zelda handeln – möglicherweise der nächste große Film von Illumination.

Die entsprechende Stelle findet ihr bei 02:40 Minuten:

Nun hat sich Illumination-Chef Chris Meledandri persönlich dazu geäußert und eine klare Absage erteilt. Es würde sich derzeit kein Zelda-Kinofilm in der Entwicklung befinden – zumindest nicht bei ihnen (Quelle: TheWrap).

Ob und wann Link und Zelda mal die große Leinwand für sich erobern, ist also nicht sicher. Ganz vom Tisch ist die Idee aber bestimmt nicht.

Film zu The Legend of Zelda: Fans haben einen bestimmten Wunsch

Man kann davon ausgehen, dass ein Film von Nintendo, Universal und/oder Illumination großartig wäre, einige Fans haben allerdings eine ganz andere Vorstellung. Sie sind sich sicher: das Studio Ghibli würde den ganzen Zauber von The Legend of Zelda richtig einfangen und rüberbringen können. Es gibt sogar schon explizierte und ausgearbeitete Bilder dazu und die kommen bei der Community richtig gut an.

