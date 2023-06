Zum 40-jährigen Jubiläum feiert der japanische Spieleentwickler Capcom seine Fans mit einem besonderen Geschenk. Eine Auswahl an Retro-Titeln für das NES und das Super Nintendo kann derzeit kostenlos im Browser gespielt werden. Unter den Spielen befinden sich Klassiker wie Street Fighter II und verschiedene Mega-Man-Titel.

Capcom Facts

NES und SNES: Capcom-Spiele kostenlos im Browser

Der japanische Videospielentwickler Capcom feiert seinen 40. Geburtstag. Zwar gibt es das Unternehmen bereits seit 1979, doch erst seit dem 11. Juni 1983 werden Spiele unter der Bezeichnung Capcom verkauft. In den 40 Jahren hat man sich mit Spieleserien wie Resident Evil, Street Fighter, Mega Man, Devil May Cry und Marvel vs. Capcom einen Namen gemacht.

Pünktlich zum Firmenjubiläum bietet Capcom seinen Fans gerade ein besonderes Geschenk an. Einige der bekanntesten Retro-Titel lassen sich jetzt kostenlos im Browser spielen. Es handelt sich um mehrere Spiele aus der Ära des Nintendo Entertainment System (NES) und des Super Nintendo Entertainment System (SNS). Bei manchen können sich auch zwei Spieler gleichzeitig messen, das Ganze funktioniert sogar mit an den Computer angeschlossenen Gamepads.

Konkret dürfen sich Fans auf kostenlose Varianten von Mega Man, Mega Man 2, Mega Man X sowie Street Fighter II und Final Fight freuen (Quelle: Capcom). Alle Spiele stehen in einer englischen und japanischen Version zur Verfügung. Die ausgewählten Retro-Games stehen allerdings nicht für immer auf der Webseite von Capcom bereit. Am 28. September 2023 sollen sie anscheinend wieder entfernt werden.

Super-Nintendo-Spiele lassen sich auch auf dem SNES Mini zocken:

SNES Mini - Alle Features der Retro-Konsole

Capcom: Kostenlose Games mit originaler Anleitung

Neben den Spielen selbst hat Capcom noch einige Zusatzinfos veröffentlicht, die bei Fans sicher gut ankommen. Zu allen Games steht die originale Anleitung aus den 1980er- und 1990er-Jahren zur Verfügung – auf Englisch und Japanisch. Darüber hinaus hat der Hersteller noch jeweils ein Foto der Original-Cartridge hochgeladen.