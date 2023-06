Mit der Ultrahand-Fähigkeit kann sich Link in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht nur entfernte Gegenstände schnappen, er kann sie auch miteinander verbinden und auf diese Weise allerlei irre Konstruktionen und Fahrzeuge zusammenbauen. Ein Sonau-Bauteil scheint dabei besonders hilfreich zu sein – dabei ist das eigentlich gar nicht für den Fahrzeugbau vorgesehen.

Zelda: TotK – Kochtöpfe entpuppen sich als Geheimtipp

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist noch nicht einmal einen Monat erhältlich. Trotzdem haben die Switch-Spieler schon etliche Geheimnisse des Spiels gelüftet und allerlei atemberaubende Konstruktionen gebaut, die ihnen bei ihrer Mission, Hyrule zu retten, unter die Arme greifen.

Wer sich schnell von A nach B bewegen will, muss inzwischen auch nicht mehr unbedingt auf die Schnellreise zurückgreifen oder sein Pferd vom Stall abholen. Stattdessen bauen sich die Spieler lieber schnell mit der Ultrahand-Fähigkeit ihr eigenes Fahrzeug zusammen und brausen damit über die Felder und Wiesen von Hyrule.

Reddit-Nutzer OneRunNoita hat die Fans im Subreddit von Tears of the Kingdom darauf aufmerksam gemacht, dass vor allem ein Bauteil besonders hilfreich ist, wenn es um die Konstruktion von Fahrzeugen geht: der Sonau-Kochtopf.

Wie er in seinem kurzen Clip beweist, kann die Komponente zweckentfremdet werden und eignet sich besonders gut als flexibles Bindeglied zwischen Rädern und der Karosse eines Fahrzeugs. Es fungiert als eine Art Kugelkopfgelenk und kann bei schlechten Straßenbedingungen auch die Funktion eines Stoßdämpfers übernehmen:

Zelda-Spieler sind begeistert: Kochtopf endlich brauchbar

Fast 8.000 Upvotes konnte das kurze Video im Subreddit bereits einheimsen. Die meisten Spieler sind froh darüber, dass das Sonau-Bauteil damit endlich einen Nutzen hat. Der Kochtopf wird ansonsten von ihnen weitestgehend ignoriert, da man mit ihm lediglich ein einziges Gericht kochen kann, bevor er verschwindet.

Diese 8 Kombinationen haben uns vor allem am Anfang bei unserer Reise durch Hyrule weitergeholfen:

Die Spieler scheinen stattdessen lieber einen der normalen Kochtöpfe für ausgiebige Koch-Sessions zu nutzen, um sich auf einen Schlag mit einer Vielzahl von Gerichten einzudecken. Ob Nintendo das hat kommen sehen?