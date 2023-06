Mayoi-Signa sind neue Sammelobjekte in Zelda: Tears of the Kingdom. Ihr werdet schon früh einige davon finden, doch wofür ihr sie benötigt ist nicht klar. Wir verraten euch in diesem Guide, wo ihr die Mayoi-Signa abgeben könnt und wie ihr dafür im Gegenzug unter anderem das Geister-Set erhaltet.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Facts

Alle Mayoi-Signa finden

Wenn ihr einen Mayoi besiegt, hinterlässt es ein Mayoi-Signum. Solche eine mysteriöse Kröte findet ihr in jeder Höhle in Hyrule. Demnach könnt ihr insgesamt 147 Mayoi-Signa sammeln. Die folgende Karte verschafft euch einen Überblick über die Höhleneingänge.

Die Karte zeigt euch, wo ihr alle Mayoi-Signa findet. (Bildquelle: ZeldaMods)

Mayoi-Signa bei Koltin tauschen

Um die Mayoi-Signa tauschen zu können, müsst ihr eine bestimmte Quest abschließen. Etwas nördlich vom Stall des Waldes findet ihr Kilton, der vor der Höhle am Minsh-See steht. Redet mit ihm, um die Episode „Suche das Mayoi-Signum“ zu erhalten. Kiltons Bruder Koltin will zu Satori werden und sucht deshalb die Mayoi-Signa. Um die Quest abzuschließen, müsst ihr Koltin ein Mayoi-Signum übergeben. Falls ihr ihr keines besitzt, könnt ihr euch das aus der Höhle am Minsh-See holen. Als Belohnung erhaltet ihr eine Bokblin-Maske.

In der Nähe des Stalls des Waldes findet ihr Kilton und Koltin. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wo ist Koltin?

Kilton und Koltin verschwinden anschließend und ihr müsst Koltin erst wieder finden, bevor ihr weitere Mayoi-Signa tauschen könnt. Kilton kann euch verraten, wo sich sein Bruder aufhält. Kilton begibt sich in die Stadt Taburasa, die im Osten von Hyrule in Akkala liegt. Redet dort mit ihm und er sagt euch, dass sein Bruder einen Stand auf einem Hügel des Ulri-Bergs hat. Der Hügel ist nur wenige Meter östlich vom Turm auf dem Ulri-Berg entfernt. Beachtet jedoch, dass Koltin nur nach Sonnenuntergang erscheint.

Nach Sonnenuntergang findet ihr Koltin auf dem Ulri-Berg in Akkala. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geister-Set und alle anderen Belohnungen

Bei Koltin könnt ihr fortan all eure Mayoi-Signa gegen wertvolle Belohnungen tauschen. Dazu gehören Monstermasken wie auch die seltene Geisterrüstung. Obwohl es 147 Mayoi-Signa gibt, braucht ihr nur 46 Stück, um alle Belohnungen zu erhalten. Wenn ihr alle 147 Mayoi-Signa abgebt, erfüllt sich Koltins Wunsch und er wird zu einem Satori. Der folgenden Liste könnt ihr alle Belohnungen entnehmen.