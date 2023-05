Die aus dem Vorgänger bekannten Schreine sind auch in dem Hyrule von Zelda: Tears of the Kingdom überall verstreut. Etwa 150 solcher kleinen Rätseldungeons könnt ihr auf eurem Abenteuer entdecken. Der Schwierigkeitsgrad der Rätsel variiert und manche sind richtig knifflig. Damit ihr sie alle meistert, zeigen wir euch in diesem Guide die Lösungen.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Facts

Was bringen die Schreine?

In den meisten Schreinen erwarten euch zwei bis drei kleine Rätsel, die auf ein Thema zugeschnitten sind. Um sie zu lösen, müsst ihr in der Regel Links verschiedene Fähigkeiten einsetzen. Am Ende eines Schreins erhaltet ihr ein Segenslicht. Ihr benötigt vier solcher Kristalle, um diese bei einer Statue der Göttin gegen einen Herzcontainer oder einen Ausdauercontainer zu tauschen. Die Schreine sind also essenziell, um Links Werte zu erhöhen.

Mit Segenslichtern könnt ihr die Anzahl eurer Herzen oder eure Ausdauer erhöhen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

An mehreren Stellen im Spiel benötigt ihr eine bestimmte Anzahl an Herzen, um voranzukommen. Außerdem braucht ihr auch eine gewisse Ausdauer, um das Master-Schwert zu bekommen. Ihr solltet also möglichst viele solcher Schreine ausprobieren. In jedem Schrein gibt es zudem mindestens eine Schatztruhe zu finden. Ob ihr alle Schätze gefunden habt, könnt ihr auf der Karte sehen, da dort beim Schrein ein Truhensymbol erscheint.

Wenn ihr mal keine Lust auf Rätseln habt, solltet ihr dennoch jeden Schrein aktivieren, der euch auf euren Reisen ins Auge fällt. Schreine dienen nämlich auch als Teleportationspunkte und bei der riesigen Spielwelt ist es sehr praktisch, möglichst viele davon zu haben.

Schreine finden

Schreine haben einen Schimmer über sich und leuchten sehr auffällig. Es ist deswegen einfach, sie aus der Ferne zu erkennen. Mithilfe eines Turms oder eine Himmelsinsel könnt ihr weite Teile der Spielwelt überblicken und so relativ leicht viele Schreine ausfindig machen. Zückt dann am besten das Fernrohr, indem ihr den rechten Analogstick eindrückt (das geht auch beim Gleiten in der Luft), um markiert die Schreine. Die Markierungen auf der Karte helfen euch dann bei der Orientierung, wenn ihr wieder auf der Oberfläche landet.

Markiert Schreine mit dem Fernrohr des PurahPads, um sie nicht aus dem Blick zu verlieren. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Dazu sei aber erwähnt, dass es auch Schreine gibt, die besser versteckt sind und sich in Höhlen befinden. Es gibt außerdem Schreine, die erst erscheinen, wenn ihr eine bestimmte Herausforderung gemeistert oder eine Schrein-Quest abgeschlossen habt. Es gibt 31 solcher Schrein-Quests, die in eurem Tagebuch in einer Unterkategorie gesammelt werden.

Schreinsensor freischalten

Noch einfacher wird die Suche nach den Schreinen mit dem Schreinsensor. Der Sensor schlägt aus, wenn ihr euch in der Nähe eines Schreins befindet und gibt euch die Richtung vor, in die ihr euch bewegen solltet. Damit könnt ihr auch Schreine in Höhlen ganz leicht entdecken. Um den Schreinsensor zu erhalten, müsst ihr folgende Dinge erledigen:

Nachdem ihr beim Spähposten die Hauptquest „Untersuche die vier Regionen“ erhalten habt, könnt ihr euch bei Josha die Quest „Das Volk im Untergrund“ abholen – schließt diese Aufgabe ab.

Kehrt zu Josha zurück, nachdem ihr euren ersten Dungeon beendet habt. Josha hat die Quest „Der Tempel im Untergrund“ für euch, die ihr ebenfalls abschließen müsst.

Nachdem ihr Robelos Heißluftballon repariert habt, müsst ihr noch mal mit ihm reden. Robelo bricht nach Hateno auf und ihr erhaltet die Episode „Forschungsinstitut in Hateno“.

Begebt euch daraufhin zum Forschungsinstitut und redet dort mit Robelo, damit er den Schreinsensor für das PurahPad freischaltet.

Wenn ihr alle Bedingungen erfüllt habt, wird euch Robelo beim Forschungsinstitut in Hateno den Schreinsensor freischalten. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Danach könnt ihr von Robelo übrigens noch weitere Aufgaben erhalten, um neue Funktionen für das PurahPad zu bekommen. Dazu zählen der Sensor+, der Pfad des Helden sowie das Teleport-Medaillon.

Hinweis: Auf den Folgeseiten dieses Guides findet ihr Videolösungen zu allen Schreinen, die wir übersichtlich in Regionen aufgeteilt haben. Der Guide befindet sich allerdings noch im Aufbau. Fehlende Schreine werden bald ergänzt.