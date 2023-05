In Zelda: Tears of the Kingdom gibt es stolze 1.000 Krogs zu finden, die euch mit Krog-Samen belohnen. Wo ihr sie alle entdeckt und was es euch bringt, erklären wir euch in diesem Guide.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Facts

Alle Krog-Fundorte auf der interaktiven Karte

Die kleinen Krogs könnt ihr fast an jeder Ecke entdecken. Manchmal müsst ihr ein Ballon abschießen, eine Pusteblume abschneiden oder ein kleines Puzzle lösen. Sie verstecken sich auch oft an schwer zu erreichenden Orten. Neu sind die Krogs mit einem Rucksack, die ihr zu einem Freund transportieren müsst, dafür gibt es sogar zwei Krog-Samen. Krogs gibt es nur an der Oberfläche und im Himmel, im Untergrund müsst ihr zum Glück nicht nach ihnen suchen.

Wir raten euch dazu, eine interaktive Karte zu benutzen und die Fundorte der Krogs nacheinander in einem Gebiet abzuarbeiten. Eine gute interaktive Karte bietet zum Beispiel Zelda Dungeon an.

Krog-Maske finden

Die Krog-Maske erleichtert euch die Suche enorm. Immer, wenn sich ein Krog in der Nähe versteckt, reagiert die Maske und weist euch den Weg zum Fundort. Damit solltet ihr auch ohne gezielte Krog-Suche ausreichend Samen sammeln können. Die Krog-Maske ist im Untergrund unter dem Wald der Krogs versteckt. Am besten gelangt ihr dorthin, wenn ihr in den Abgrund im Tylori-Wald nördlich vom Stall des Waldes springt.

Ihr müsst euch zu diesem Ort im Untergrund begeben, um die Krog-Maske zu finden. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Habt ihr den Hain der Krogs im Untergrund erreicht, findet ihr im Nordwesten die Urwald-Arena. Sammelt dort die Schwertbanane in der Mitte der Arena ein und die Yiga-Bande wird euch überraschen. Besiegt danach den blauen Hinox und nehmt danach die Krog-Maske aus der Schatztruhe.

Der folgende Video-Guide zeigt euch den Fundort der Krog-Maske noch einmal in bewegten Bildern.

Maronus finden und Krog-Samen abgeben

Die gesammelten Krog-Samen könnt ihr bei Maronus gegen neue Inventarplätze für Waffen, Bögen und Schilde eintauschen. Je nach Fortschritt befindet sich Maronus an verschiedenen Orten.

Das erste Mal werdet ihr auf Maronus treffen, wenn ihr der Straße beim Neuen Stall von Maritta nach Norden folgen. Beim Aufstieg in Richtung des Turms auf dem Tilio-Berg müsst ihr mit Maronus reden, um die Episode „Maronus in der Patsche“ zu erhalten. Besiegt die wandelnden Bäume und kehrt zu Maronus zurück. Anschließend könnt ihr Maronus Krog-Samen geben und neue Taschen erhalten. Bei der ersten Begegnung geht das jedoch nur zweimal, danach verschwindet er.

Auf dem Weg zum Dorf der Orni werdet ihr Maronus vor dem Tilio-Berg begegnen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Nach dem ersten Treffen wird sich Maronus zum Spähposten begeben . Ihr findet ihn hier in der Nähe des Südausgangs und könnt somit immer schnell eure Taschen erweitern, wenn ihr neue Krog-Samen gesammelt habt.

. Ihr findet ihn hier in der Nähe des Südausgangs und könnt somit immer schnell eure Taschen erweitern, wenn ihr neue Krog-Samen gesammelt habt. Sobald ihr den Wald der Krogs befreit habt, wird Maronus in seine Heimat zurückkehren und ist nicht mehr beim Spähposten. Da es im Wald aber auch einen Schrein gibt, könnt ihr euch jederzeit dorthin teleportieren.

Wie viele Krog-Samen sind für alle Inventarplätze nötig?

Es gibt in Zelda: Tears of the Kingdom zwar 1.000 Krog-Samen, aber ihr braucht bei Weitem nicht alle, um die maximale Anzahl an Waffen-, Bogen und Schildtaschen zu erhalten. Wie in Breath of the Wild sind dafür „nur“ 441 Samen notwendig.

Was passiert, wenn ich alle Krogs finde?

Die Belohnung für die anstrengende Suche nach allen Krogs hat schon im Vorgänger für wenig Begeisterung gesorgt. In Tears of the Kingdom ändert sich das leider nicht, denn ihr erhaltet wieder nur Maronus‘ Samen, der euch an euren Erfolg erinnern soll.